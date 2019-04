Rel omtrent Bakayoko en Kessié krijgt vlak voor AC Milan - Lazio vervolg

Supporters van Lazio hebben voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen AC Milan racistische spreekkoren geuit richting Tiemoué Bakayoko en Franck Kessié, zo melden diverse Italiaanse media. Het duel begint woensdagavond om 20.45 uur, maar al in de uren voor de wedstrijd zouden fans van Lazio zich in de binnenstad van Milaan van hun slechtste kant hebben laten zien.

Bakayoko en Kessié zijn het doelwit geworden van de supporters van Lazio na de onderlinge competitiewedstrijd van zaterdag 13 april, die Milan met 1-0 won. Ze vierden een feestje met de fans door te poseren met het shirt van tegenstander Francesco Acerbi. Acerbi zei voorafgaand aan het treffen dat Lazio op iedere positie betere spelers had dan AC Milan. Na het incident boden de twee middenvelders hun excuses aan.

In recente wedstrijden tegen Udinese en Chievo werden al racistische teksten gezongen over Bakayoko en Kessié, zoals 'Bakayoko, deze banaan is voor jou'. De kans lijkt groot dat uitsupporters van Lazio het woensdagavond weer zullen munten op het tweetal. Er zijn vierduizend fans mee naar San Siro en de regels van de voetbalbond FIGC schrijven voor dat racistische uitingen geen reden zijn om een wedstrijd te annuleren. De eerste ontmoeting tussen beide clubs in de halve finale eindigde overigens in 0-0.

Afgezien van de spreekkoren van de ultra's die in de middag al klonken in de binnenstad van Milaan, toonden circa vijftig fans van Lazio ook een spandoek met daarop 'Eer aan Benito Mussolini' en brachten een fascistische groet nabij het Piazzale Loreto, waar het lichaam van Mussolini in 1945 werd opgehangen. Vicepremier Matteo Salvini, een uitgesproken aanhanger van AC Milan, zegt in een statement dat de autoriteiten de ontwikkelingen nauwgezet volgen. "We tolereren geen enkele vorm van geweld, fysiek of verbaal."