Mourinho: ‘Mensen doen alsof de Europa League-finale 20 jaar geleden was’

José Mourinho staat open voor een nieuwe club. De oefenmeester werd in december 2018 ontslagen door Manchester United en zit sindsdien zonder baan, afgezien van zijn werkzaamheden als tv-analist. In gesprek met DAZN vertelt Mourinho dat hij de afgelopen maanden heeft gebruikt om tijd voor bezinning te nemen. Hij woont weer in Londen en gaat zich beraden op de volgende stap in zijn trainerscarrière.

"Ik ben terug in Londen: mijn startpunt", vertelt Mourinho. "Ik denk niet dat mijn volgende stap in de Premier League zal zijn." In januari sloot de trainer een terugkeer naar Benfica nog uit. Hij zei niet de intentie te hebben om in Portugal te werken; in 2000 was Benfica de eerste club waar hij als trainer aan de slag ging. Daarna stond hij voor de groep bij onder meer FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United. "De prijzen die ik heb gepakt zijn het bewijs van mijn succes, zelfs voor degenen die er alles aan doen om ze te vergeten. Dat is niet mogelijk."

"Mijn laatste prijs was de Europa League, anderhalf jaar geleden (23 maanden geleden, red.). Sommigen doen alsof dat twintig jaar geleden was", doelt Mourinho op de gewonnen finale met Manchester United tegen Ajax. "De laatste finale die ik speelde, in de FA Cup, was acht maanden geleden (elf maanden, red.)." Hoewel Mourinho al een paar maanden zonder club zit, heeft hij niet het gevoel dat hij zijn tijd 'verdoet'. "Ik heb niet het gevoel dat ik mijn tijd verdoe. Ik heb achttien jaar lang nagenoeg aan één stuk door gewerkt. Dan heb je niet veel tijd om na te denken over de fouten die je hebt gemaakt."

"De maanden zonder werk zijn heel nuttig geweest voor me. Waar ik heen ga? We zullen het zien, ik laat me niet opjagen. Ik zal zo goed mogelijk voorbereid zijn", belooft The Special One. Eind maart meldde Foot Mercato nog dat Bayern München overweegt om Niko Kovac na dit seizoen te vervangen door Mourinho. "Ik heb nog nooit in Duitsland gewerkt, dus waarom niet?", zei Mourinho daar zelf over tegen Record. Hij sprak de ambitie uit om 'voor de derde keer, met een derde club' de Champions League te winnen en 'een vijfde landstitel in een vijfde land' te veroveren.