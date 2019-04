Zidane niet onder de indruk: ‘Wij zijn 33 keer kampioen geworden, en zij?’

De onlangs bij Real Madrid teruggekeerde Zinedine Zidane wil Barcelona niet al te veel lof toezwaaien aangaande het aanstaande kampioenschap van de Catalanen, de vierde landstitel in vijf seizoenen. Zizou herinnert de aartsrivaal er fijntjes aan dat zijn werkgever nog steeds oppermachtig is in het Spaanse voetbal.

“Wij hebben LaLiga 33 keer gewonnen, en Barcelona dan?”, vraagt Zidane zich hardop af in gesprek met Goal. Barcelona maakt zich op voor het 26e kampioenschap in de clubhistorie. “Ze hebben het de laatste jaren erg goed gedaan, dat moet ik toegeven”, vervolgt de coach in Madrileense dienst. “Maar wij hebben de landstitel vaker veroverd. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

Zidane, die met Real Madrid zestien punten minder heeft verzameld dan Barcelona en donderdag de tegenstander is van Getafe, wil na de zomerstop vol voor de Spaanse titel gaan. “De competitie is ontzettend belangrijk, daar zijn we dagelijks mee bezig. Dat is de belangrijkste uitdaging voor komend seizoen.”

Of Keylor Navas dan nog onder contract staat bij Real Madrid is onduidelijk. De doelman uit Costa Rica verloor zijn plaats onder de lat aan Thibaut Courtois en staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek uit de Spaanse hoofdstad, weet ook Zidane. “Ik snap dat spelers willen vertrekken als ze niet regelmatig aan spelen toekomen. Ik heb de beschikking over 25 spelers, dus als we aankopen willen doen, zullen er ook enkelen moeten vertrekken”, zo besluit de Franse trainer.