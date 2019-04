Frenkie de Jong toerist in eigen land, ex-speler Ajax en AZ brengt videoclip uit

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frenkie de Jong was deze week even toerist in eigen land. Samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney bracht de middenvelder van Ajax woensdag een bezoek aan bloemenpark Keukenhof.

Ajax-ploeggenoot Lisandro Magallán had zijn broer Santiago Magallán deze week op visite in Amsterdam. Santiago is een 26-jarige middenvelder die momenteel op het derde Spaanse niveau actief is voor CF Badalona, dat hem tot het einde van dit seizoen huurt van Cultural Leonesa.

Ook in Duitsland was het de afgelopen dagen mooi weer. Eintracht Frankfurt-doelman Kevin Trapp nam plaats achter de grilpraat.

Hidde ter Avest en Bram Nuytinck vermaakten zich deze week prima op het terras in Udine. De Nederlandse verdedigers zijn sinds afgelopen zomer ploeggenoten bij Udinese.

Vince Gino Dekker is de volgende voetballer met muziekaspiraties. Het voormalig toptalent van Ajax, tegenwoordig in de Keuken Kampioen Divisie actief voor Go Ahead Eagles, bracht donderdag onder de artiestennaam VG het nummer Gucci Chanel uit. Over smaak valt niet te twisten, zullen we maar zeggen.

Chelsea-verdediger David Luiz vierde deze week zijn 32ste verjaardag. Dat gebeurde in het bijzijn van een groot deel van de Chelsea-selectie. De wereldsterren van de Engelse topclub maakten er een lollig verkleedfeestje van.

Ook Jan Vertonghen blies deze week 32 kaarsjes uit.

Royston Drenthe genoot samen met zijn dochter op de kermis.

Philipp Lahm zette in 2017 een punt achter zijn professionele voetbalcarrière en heeft sindsdien tijd voor andere dingen. De oud-verdediger van onder meer Bayern München en het Duitse elftal vermaakte zich deze week op de golfbaan.

John Terry en Rio Ferdinand mogen beiden dan afgezwaaid zijn als profs, de oud-verdedigers verzorgen hun lichaam nog uitstekend. De twee trainden deze week samen met hun partners.

Ongemak komt niet voor in het woordenboek van Cristiano Ronaldo. De Portugese superster poseerde deze week vrijuit voor zijn eigen onderbroekenlijn.