Malaise bij Anderlecht houdt aan: invallen inzake transfer Mitrovic

Anderlecht heeft een nieuw dieptepunt in een toch al gitzwart seizoen bereikt. De Belgische topclub kreeg woensdagochtend namelijk bezoek van de politie inzake een onderzoek naar verdachte transfers. Het gaat daarbij onder andere om de transfer van Aleksandar Mitrovic naar Newcastle United in 2015 en de rol van spelersmakelaar Pini Zahavi in de overgang van de Servische aanvaller naar Engeland.

“Er is een inval en we werken mee met het gerecht. We weten zelf nog niet waarom”, laat een woordvoerder van Anderlecht weten in een korte reactie aan Het Nieuwsblad. Ook de Belgische voetbalbond en One Goal Management werden bezocht door de federale politie. Het managementbureau werkte destijds mee aan de miljoenentransfer van Mitrovic naar the Magpies.

Gregory Ngunga, een zegsman van One Goal Management, is verrast door het nieuws over de invallen van de politie op diverse plaatsen, zo blijkt uit zijn reactie aan de krant. “U belt ongelegen. Ik weet niets van een huiszoeking. Ik moet u nu laten”, aldus de medewerker van het agentschap. Het huidige onderzoek heeft overigens niets te maken met ‘Operatie Propere Handen’, waarbij in oktober 2018 arrestaties en huiszoekingen werden verricht.

Ook op sportief gebied gaat het al tijden slecht met Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck kreeg eerder dit seizoen zijn ontslag na een serie teleurstellende resultaten en hetzelfde overkwam onlangs Fred Rutten, al gingen beide partijen in goed overleg uit elkaar.