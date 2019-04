Huurling stapte bij FC Utrecht in andere wereld: ‘Bij Ajax heb je altijd de bal’

Riechedly Bazoer is sinds enige maanden weer in de Eredivisie te bewonderen. De jonge middenvelder wordt door VfL Wolfsburg uitgeleend aan FC Utrecht, nadat hij eerder dit seizoen op huurbasis voor FC Porto uitkwam. Rick Kruys had een belangrijk aandeel in de tijdelijke komst van Bazoer naar de Domstedelingen.

De assistent van Dick Advocaat is namelijk een buurman van de familie Bazoer in Utrecht en vroeg de ex-Ajacied of hij open stond voor een verhuurperiode in de Galgenwaard. “Ik ben blij terug te zijn bij vrienden en familie”, erkent de huurling in gesprek met RTV Utrecht. “Ik ben natuurlijk drie jaar in het buitenland geweest. En dat ik dan ook nog de kans krijg om bij FC Utrecht te spelen, is helemaal mooi.”

Bazoer, die in de jeugdopleiding van PSV speelde en later de overstap maakte naar Ajax, is nog niet op het niveau van zijn periode in Amsterdam. “Maar ik voel me goed, heb hier ook al drie keer gescoord”, benadrukt de zesvoudig international van het Nederlands elftal. “Het grote verschil tussen Ajax en Utrecht is dat je bij Ajax altijd de bal hebt.”

De middenvelder heeft bij VfL Wolfsburg een doorlopend contract tot medio 2021. Zijn huurovereenkomst met FC Utrecht loopt komende zomer af. Het is echter niet uitgesloten dat hij ook volgend seizoen in de Domstad speelt. “Dat hangt niet alleen van mij af. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik wil hier laten zien wat ik kan, en dan zien we na het seizoen wel verder.”