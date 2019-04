‘De fans hier genieten niet zo van hem als de Barcelona-supporters doen’

Lionel Messi veroverde in het shirt van Barcelona vier keer de Champions League en vulde zijn prijzenkast met vele andere prijzen. In de nationale ploeg van Argentinië blijft de middenvelder echter nooit gevrijwaard van kritiek. Jorge Sampaoli, voormalig bondscoach van la Albiceleste denkt te weten waarom Messi in eigen land zo vaak bekritiseerd wordt.

“De fans van Argentinië genieten niet van hem zoals de supporters van Barcelona dat doen. Hij krijgt daardoor een hoop te verduren”, vertelde de huidige trainer van Santos op een congres van de Braziliaanse voetbalbond. Volgens de gewezen bondscoach ligt dat vooral aan de mentaliteit van de Argentijnen. “Ze houden er meer van om dingen af te breken dan dat ze succes omarmen.”

“Ik heb de beste speler ter wereld onder mijn hoede gehad, al weet ik niet of hij de beste speler ooit is”, doelt Sampaoli op Messi, die namens Barcelona al meer dan zeshonderd doelpunten maakte en vele records uit de boeken speelde. “Maar zodra hij terugkeert in Argentinië zwelt de kritiek aan”, aldus de Argentijnse coach, die na de uitschakeling tegen Frankrijk op het WK het veld moest ruimen.

Messi debuteerde in augustus 2005 voor Argentinië en kwam in 129 interlands tot 65 doelpunten. Hij bereikte met zijn land drie keer de finale van de Copa América en de eindstrijd van het WK in 2014, maar de vier finales gingen allemaal verloren.