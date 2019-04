Van de Beek: ‘Voor hem was dit klote, mooi dat Ziyech hem dan opzoekt’

David Neres verscheen dinsdagavond niet aan de aftrap van het thuisduel van Ajax met Vitesse (4-2). De Braziliaanse aanvaller stond de afgelopen weken steevast in de basis, maar werd nu door Erik ten Hag op de bank geposteerd. Hakim Ziyech was een paar minuten voor de rust verantwoordelijk voor de eerste Amsterdamse treffer en stak op zijn beurt Neres een hart onder de riem door zijn doelpunt te vieren met de bankzitter.

Donny van de Beek zag het ook gebeuren, maar wil er verder niet al te veel woorden aan vuil maken: “Hij wil ook altijd spelen. Voor hem was dit klote”, zegt hij tegen AT5. ”Mooi dat Hakim hem dan opzoekt. Of hij boos was? Nee, ik heb niks aan hem gemerkt, maar het blijft voor ons een heel belangrijk speler.”

Ajax doet door de overwinning op de Arnhemmers goede zaken in de strijd om de landstitel, al werd het in de tweede helft van het duel nog bijna spannend: “We hebben een goede tegenstander met kwaliteit verslagen. Dat zag je toen wij minder werden. Ik heb er geen verklaring voor. Er was niks aan de hand en opeens laat je hen voetballen”, vervolgt Van de Beek zijn verhaal.

De middenvelder voelt soms de hete adem van PSV in de nek, maar hij was geen moment bang voor puntenverlies tegen Vitesse: “Ik had vanaf het begin wel vertrouwen. We hadden het onder controle, dan moet de bal alleen nog goed vallen’', aldus de jonge Ajacied, die zijn ploeg in de tweede helft soms wel zag worstelen: “Het is onze taak om rustig te blijven. Ik vind dat we dat ook doen. Als we blijven voetballen is er niks aan de hand.”