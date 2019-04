Lasse Schöne looft beoogd doelwit van Ajax: ‘Kwaliteit is altijd welkom’

Ajax hoeft niet de absolute hoofdprijs te betalen voor Martin Ödegaard, zo schrijft De Telegraaf woensdag. Volgens het dagblad heeft Real Madrid de Amsterdamse club ‘een opening’ geboden en gaat de directie van Ajax zich opnieuw beraden over de eventuele zomerse komst van de twintigjarige Noor, die dit seizoen op huurbasis bij Vitesse tot een van de smaakmakers van de Eredivisie is uitgegroeid.

“Ik denk dat hij een goede wedstrijd speelde”, vertelde Lasse Schöne dinsdagavond na de 4-2 zege op Vitesse, in gesprek met De Telegraaf. “Een leuke en goede voetballer. Er ging heel veel dreiging van hem uit. De laatste tijd is hij sowieso goed bezig.” Op de vraag of hij Ödegaard als een toekomstige versterking voor Ajax zag, moest de Deen glimlachen. “Dat is niet aan mij. Maar ik zeg altijd: kwaliteit is altijd welkom.”

De twintigjarige Ödegaard heeft nog een contract tot medio 2021 met Real Madrid, dat aanvankelijk een vraagprijs van twintig miljoen euro hanteerde. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet naar verluidt weten dat hij dat geen marktconform bedrag vond, waardoor de belangstelling voor de Noor enigszins verflauwde. De topclub uit Spanje zou nu hebben aangegeven dat men bereid is om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

Het lijkt er dus op dat Ödegaard niet in de toekomstplannen van Real Madrid voorkomt, ook al is men van zins om de selectie van Zinédine Zidane grondig te renoveren. De Fransman kent Ödegaard goed uit diens periode bij Real Madrid Castilla en Florentino Pérez is altijd lovend over de kwaliteiten van de Noor geweest, maar waarschijklijk is ook Ödegaard een van de voetballers die in de zomer zijn heil anders moet zoeken.