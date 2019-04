Donny van de Beek niet eens met tendens: ‘We zijn sowieso niet bang’

Ajax pakte dinsdagavond drie belangrijke punten door Vitesse met 4-2 opzij te zetten, waardoor de Amsterdammers op koers liggen voor de landstitel. De eerstvolgende wedstrijd voor de ploeg van Erik ten Hag is dinsdag 30 april tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. Donny van de Beek vindt niet dat Ajax favoriet is in de halve eindstrijd.

Velen dichten Ajax de favorietenrol toe bij de duels met the Spurs, mede omdat de Nederlandse topclub Real Madrid en Juventus heeft uitgeschakeld in het miljardenbal. "Daar ben ik het niet mee eens", reageert Van de Beek in gesprek met VTBL. "Tottenham is in de Premier League één van de topteams en die zijn nog steeds favoriet in mijn ogen."

"Dat neemt niet weg dat we ze kunnen verslaan. We zullen een hoog niveau moeten halen om Tottenham te verslaan. Het zal afhangen van onze eigen vorm. laten we hopen dat die top is. We zijn sowieso niet bang. Het enige wat we kunnen doen is hetzelfde niveau halen als dat we in andere wedstrijden gehaald hebben. We weten dat het een topploeg is."

Van de Beek geeft aan dat Ajax in de komende dagen de rust goed kan gebruiken vanwege enkele pijntjes die opspelen, ook bij hemzelf. "Nu hebben we sinds lange tijd weer een weekje rust, dat is wel lekker. De laatste maanden hebben we weinig vrije tijd gehad, maar dat is ook wel weer mooi. Je maakt zoveel mooie dingen mee", besluit de middenvelder.