Pochettino verrast om verbazing inzake Janssen: ‘Ik ben geen leugenaar’

Tottenham Hotspur wist dinsdag ternauwernood drie punten over te houden aan het duel met Brighton & Hove Albion door een fraaie treffer van Christian Eriksen (1-0). In de slotfase besloot manager Mauricio Pochettino Vincent Jannsen het veld in te sturen om een doorbraak te forceren. De manager is verrast dan men verbaasd is door de invalbeurt van de Nederlander.

Janssen mocht voor het eerst sinds augustus 2017 weer minuten maken in de hoofdmacht van Tottenham. De spits werd eerder uitgeleend aan Fenerbahçe, keerde zonder perspectief terug en kampte met blessureleed. Door de kwetsuur van onder anderen Harry Kane is er echter weer hoop voor de 24-jarige aanvaller. Pochettino serveerde hem eerder nog af, maar deed dinsdagavond dus een beroep op de zeventienvoudig Oranje-international.

Gevraagd waarom Pochettino Janssen weer gebruikte, reageert de Argentijn geagiteerd. “Ik denk dat ik jullie al eerder had verteld dat ik dit ging doen, dus niemand kan verbaasd zijn. In januari hebben we besloten hem weer in de selectie op te nemen. Hij was toen ook een speler die net zoveel mogelijkheden krijgt als ieder ander. Vanwege de huidige offensieve problemen hadden we Vincent nodig.”

“Hij is nu onderdeel van de ploeg”, vervolgt de oefenmeester, geciteerd door diverse Engelse media. “Ik snap niet waarom mensen verbaasd zijn. Ik zei vier of vijf maanden geleden al dat dit kon gebeuren. Ik ben geen leugenaar. Ik hoef niet te liegen voor jullie of de fans. Vandaag hadden we hem nodig”, aldus Pochettino over Janssen, die nog tot medio 2020 vastligt in Londen.