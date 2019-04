Steijn schrijft geschiedenis: ‘Het is schitterend voor de dames die thuiszitten’

Sem Steijn werd dinsdagavond met 17 jaar en 162 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor VVV-Venlo in de Eredivisie. In zijn pas derde optreden in de hoofdmacht van de Noord-Limburgers nam de middenvelder in de 89e minuut de 2-2 voor zijn rekening. Vader Maurice Steijn, trainer van VVV, had zijn zoon acht minuten daarvoor in het veld gebracht als invaller voor Tino-Sven Susic.

Steijn senior sprak na afloop over ‘een droomscenario’. “In eerste instantie als vader is het hartstikke mooi, maar als trainer is het ook mooi dat hij hem binnenschiet waardoor we nog een punt pakken hier”, verzekerde de oefenmeester aan FOX Sports. Extra spannend vindt Steijn het inbrengen van zijn zoon niet. “Ook dit soort beslissingen beslis je met je staf. We hadden wat personele problemen, dat wisten we.”

“Dan kijk je naar de bank en daar hadden we vooral verdedigend ingestelde spelers zitten én een jonge jongen, een rechtsbuiten. Als dan een van je middenvelders uitvalt, breng je hem gewoon”, benadrukte Steijn. “Ook omdat we een doelpunt nodig hadden. Van iedereen die we op de bank hadden, komt hij altijd in de zestien. Het is een schitterend moment voor ons beiden en voor de dames die thuiszitten.”

Steijn junior was blij met zijn doelpunt en de remise. “Supergaaf dat ik ook nog eens de boeken in ga. Hij moest erin. In dit soort situaties ga ik vaak op mijn gevoel af en mijn gevoel lag nu bij de tweede paal.” Een basisplaats gaat hij niet eisen. “Nee hoor, nu nog niet”, zei hij bescheiden. Michel Vlap opende na een klein half uur spelen de score voor de thuisploeg. Invaller Jay-Roy Grot zorgde in de 56e minuut voor de gelijkmaker. Vlap kopte Heerenveen een kwartier voor tijd weer op voorsprong, maar dat was niet voldoende voor een overwinning.