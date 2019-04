Joël Veltman probeert collega te helpen: ‘Je ziet hem balen, niets lukt’

Kasper Dolberg kreeg dinsdagavond tegen Vitesse (4-2) weer eens de kans als basisspeler. Ofschoon Ajax voor eigen publiek viermaal tot scoren kwam, verscheen de naam van de aanvaller wederom niet op het scorebord van de Johan Cruijff ArenA. Dolberg kwam in zijn laatste negen optredens voor het team van Erik ten Hag tot slechts één doelpunt: als invaller in de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Excelsior (6-2).

“Op trainingen schiet hij de ballen aan de lopende band binnen. Het komt wel weer, die kwaliteiten heeft hij gewoon”, verzekerde Ten Hag na afloop. “Ik denk dat we er met zijn allen ook geen verhaal van moeten maken.” Dolberg moet het vooral hebben van speelminuten in de Eredivisie, daar Ten Hag voor een andere speelwijze in de Champions League kiest en de Deen daar een van de voornaamse slachtoffers van is.

Joël Veltman ziet naar eigen zeggen ‘aan alles’ dat Dolberg het moeilijk heeft bij Ajax. Klaas-Jan Huntelaar kwam in minder minuten tot meer doelpunten en ondertekende onlangs een nieuw contract. “Het is ook een gebrek aan ritme. Die kans die hij over schoot, die maakt hij normaal natuurlijk. Het is zó’n goede spits, echt niet normaal. Dat zie je ook met kleine momenten. Kaatsen, loopacties. Maar het komt er niet uit”, besefte de verdediger in gesprek met Voetbal International.

Veltman maakte in het verleden ook een moeilijke fase door en probeert dan ook vaak op het talent in te praten. “Je ziet hem balen, niets lukt. Ik heb achteraf in de kleedkamer tegen hem gezegd: "Kop op, het komt goed!" Ik heb natuurlijk ook een moeilijke fase doorgemaakt, dus ik weet hoe dat werkt. Het is moeilijk om eruit te komen. Kasper is ook niet echt een prater. Hij zegt dan gewoon: "Thank you, thank you.”