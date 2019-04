De Jong lovend: ‘Hij is eigenlijk een beetje de hoer van het elftal’

Fabian Serrarens was dinsdagavond goud waard voor De Graafschap, door op eigen veld tegen directe concurrent FC Emmen het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. De middenvelder annex aanvaller profiteerde in de openingsfase van gestuntel van doelman Kjell Scherpen en bezorgde De Graafschap zo drie belangrijke punten. Trainer Henk de Jong is na afloop lovend over Serrarens.

Serrarens speelde dit seizoen al op diverse posities. Meestal in de spits, maar in de uitwedstrijd van medio april tegen PSV speelde hij bijvoorbeeld centraal op het middenveld. "Hij is het hele jaar al belangrijk is voor ons. Ook vanaf de bank. Nu speelt hij weer en dan vanaf het middenveld. Hij is eigenlijk een beetje de hoer van het elftal, maar dat doet hij altijd met verve", vertelt De Jong na afloop met gevoel voor humor aan de NOS.

De oefenmeester van De Graafschap had zijn zenuwen dinsdagavond niet altijd onder controle. "Ik ben wel tien jaar ouder geworden. Je wilt het zo goed doen voor de mensen en voor de jongens. Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf, want er gaat ook heel veel fout. Maar die jongens luisteren dan ook. En hup, daar gaan ze weer. Soms horen ze je niet, maar soms ook wel. Dan zie je ze toch weer gaan, én weer gaan, én weer gaan."

De Graafschap komt door de overwinning op Emmen na 32 competitiewedstrijden op 29 punten en heeft daarmee voorlopig afstand genomen van hekkensluiter NAC Breda, dat na 31 competitieduels 22 punten heeft. De Doetinchemmers staan nu zestiende; de veilige nummer vijftien Emmen heeft 32 punten. De Jong is hoe dan ook tevreden als De Graafschap directe degradatie dit seizoen ontloopt. "In de winterstop waren we nog gedegradeerd voor iedereen, hé", verwijst hij naar de rampzalige eerste seizoenshelft die De Graafschap kende.