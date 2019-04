Barcelona heeft landstitel voor het grijpen na overwinning in Vitoria

Barcelona heeft prolongatie van de landstitel binnen handbereik. Het team van Ernesto Valverde boekte dinsdagavond een degelijke zege op Deportivo Alavés, dankzij treffers van Carlos Aleña en Luis Suárez: 0-2. Door de overwinning komt Barcelona op tachtig punten en heeft men men twaalf punten meer dan nummer twee Atlético Madrid, met nog vier volledige speeldagen te gaan. De Madrilenen spelen woensdagavond nog thuis tegen Valencia.

Barcelona domineerde in de eerste 45 minuten in het Mendizorroza, maar het overwicht resulteerde niet in veel grote kansen. Ofschoon Alavés de Catalanen het spel liet maken, maakte de thuisploeg in defensief opzicht een zekere indruk. Fernando Pacheco maakte de twee grootste mogelijkheden voor Barcelona onschadelijk.

Na vijf minuten spelen voorkwam Pacheco oog in oog met Luis Suárez de 0-1, waarna de rebound van Philippe Coutinho door een verdediger werd geblokkeerd. De doelman van Alavés had na 28 minuten spelen ook een antwoord op een schot van Suárez: hij veranderde met zijn been de richting van de bal.

De beste kans voor Alavés voor rust kwam op naam van Rodrigo Ely, die een verre vrije trap met een kopbal net over het doel beantwoordde. In de tweede helft trok Barcelona het duel alsnog naar zich toe. Na negen minuten liet Suárez een heerlijke pass van Sergi Roberto lopen, waarna Aleña de bal met een precies schot achter Pacheco werkte.

Luttele minuten later verscheen de 0-2 op het scorebord. Een doelpunt van Samuel Umtiti werd door de grensrechter wegens buitenspel afgekeurd, maar de VAR greep in en constateerde hands van Tomás Pina voorafgaand aan de actie van Umtiti. De arbiter wees naar de stip en Suárez faalde niet. Lionel Messi had nog de 0-3 op zijn schoen, maar Pacheco stond een ruimere nederlaag niet toe. Bij Alavés maakte John Guidetti tien minuten voor het einde zijn opwachting.