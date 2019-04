Analisten filosoferen hardop: ‘Hij kan bij Man United uitstekend renderen’

Dusan Tadic lijkt op dit moment het beste voetbal uit zijn carrière te spelen. De dertigjarige aanvaller van Ajax was dit seizoen in 51 officiële wedstrijden al goed voor 34 doelpunten en 21 assists en is met zijn enorme productiviteit belangrijk voor de Amsterdammers. Arnold Bruggink en Kenneth Perez vragen zich dinsdagavond na de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse af of Tadic op zijn leeftijd nog een stap hogerop zou kunnen maken.

Tadic verzorgde tegen Vitesse vanaf de strafschopstip twee doelpunten en bereidde ook nog eens de openingstreffer van Hakim Ziyech voor. "Voetbal wordt met het hoofd gespeeld. Ik denk dat een club als Manchester City dan net nog een stapje te hoog is, omdat bij die club nog betere spelers rondlopen, zoals bijvoorbeeld David Silva. Maar ik denk dat hij bij Manchester United uitstekend kan renderen", filosofeert Bruggink hardop bij FOX Sports.

De oud-middenvelder van onder meer PSV en Hannover 96 vindt wel dat Tadic deels afhankelijk is van de spelers om hem heen. "Het gaat er ook om welke spelers je om hem heen zet. Ik denk namelijk dat hij slimmer is en anders denkt dan heel veel andere jongens. Uiteindelijk maakt dat het verschil in het voetbal, denk ik."

Tadic speelde eerder in de Premier League al voor Southampton."Tottenham zou misschien een goede club zijn voor hem", wordt Bruggink aangevuld door collega-analist Perez. "Dat is een ploeg die ook echt wil voetballen en ze hebben natuurlijk veel spelers in de selectie met een verleden in de Eredivisie", zegt de Deen, verwijzend naar onder anderen Christian Eriksen en Jan Vertonghen.