Matthijs de Ligt vol lof over Ajax-uitblinker: ‘Hij doet het boven verwachting’

Dusan Tadic had dinsdagavond met twee benutte strafschoppen en een assist een groot aandeel in de 4-2 overwinning van Ajax op Vitesse. De afgelopen zomer van Southampton overgekomen aanvaller staat dit seizoen na 51 officiële wedstrijden voor Ajax op 34 doelpunten en 21 assists en kan na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse rekenen op de complimenten van Matthijs de Ligt.

"Ik denk dat we hem hiervoor hebben gehaald. Hij scoort, hij geeft assists. Daarnaast is hij ook met zijn harde werken belangrijk voor de ploeg. Ik denk dat Dusan het heel aardig doet", vertelt de verdediger en aanvoerder van Ajax voor de camera van FOX Sports over Tadic. "Ik denk dat hij het boven verwachting doet. Hij profiteert denk ik optimaal van de kwaliteiten in ons team. Ik denk dat hij perfect past in ons spel, waardoor hij zoveel doelpunten kan maken.”

Op de vraag of Tadic binnen de selectie van Ajax een voortrekkersrol heeft, antwoordt De Ligt bevestigend. "Ja, ik denk dat iedereen dat wel ziet. Met zijn goals en assists is hij heel belangrijk. En ik denk dat iedereen ook wel ziet dat hij een van de voortrekkers is", vervolgt de verdediger, die dinsdagavond zelf overigens ook trefzeker was.

De Ligt kopte rond het uur de 3-0 tegen de touwen uit een hoekschop van Lasse Schöne. De stopper koestert de overwinning op Vitesse, daar Ajax vorig seizoen nog met 1-2 verloor van de Arnhemmers. "Vorig jaar gingen we er tegen Vitesse af. We weten gewoon dat Vitesse een stugge ploeg is. Het is een compacte ploeg, die goed kan verdedigen."