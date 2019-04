Rick van Drongelen grijpt met Hamburger SV naast finale van DFB Pokal

RB Leipzig mag zich opmaken voor de finale van de DFB Pokal, op 25 mei in het Olympisch Stadion van Berlijn. In de halve eindstrijd van het Duitse bekertoernooi werd dinsdagavond afgerekend met het Hamburger SV van Rick van Drongelen (1-3).

Yussuf Poulsen liet al in de twaalfde minuut de openingstreffer noteren. De aanvaller was alert bij een hoekschop en bracht Leipzig met een rake kopbal aan de leiding. De euforie bij de nummer drie van de Bundesliga was echter snel verdwenen, want Bakery Jatta trok de stand halverwege de eerste helft gelijk.

Hamburger SV ging na rust nadrukkelijk op zoek naar de tweede treffer, maar een ongelukkig moment van Vasilije Janjicic doorkruiste de plannen van die Rothosen. De middenvelder werd onder druk gezet door Emil Forsberg en verschalkte zijn eigen doelman met een schlemielige actie.

Forsberg was een kleine twintig minuten voor tijd verantwoordelijk voor de derde treffer van RB Leipzig en bezegelde daarmee het lot van Hamburger SV. In de finale dient volgende maand te worden afgerekend met Bayern München of Werder Bremen, die elkaar woensdagavond treffen in de andere halve finale.