Ajax wint overtuigend en lijkt nog maar twee zeges nodig te hebben

Ajax heeft dinsdagavond een volgende stap gezet richting de landstitel. De koploper won in de eigen Johan Cruijff ArenA met 4-2 van Vitesse en komt zodoende na 32 competitiewedstrijden op 80 punten (doelsaldo van +81). Achtervolger PSV heeft na 31 competitieduels 77 punten (doelsaldo van +68) en komt donderdagavond nog in actie tegen Willem II. Het team van trainer Erik ten Hag speelt in het restant van het Eredivisie-seizoen nog tegen FC Utrecht (thuis) en De Graafschap (uit) en lijkt gezien het superieure doelsaldo nog maar twee zeges verwijderd van het kampioenschap. Ajax staat na vanavond op 160 doelpunten in alle competities dit seizoen en is daarmee nu de meest scorende Nederlandse ploeg ooit (AZ scoorde 158 keer in het seizoen 1980/81).

Ten Hag koos afgelopen weekend in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (0-1) nog voor Dusan Tadic in de spits, maar de Serviër week dinsdagavond uit naar de flank, waardoor er in de punt van de aanval een plekje vrijkwam voor Kasper Dolberg en David Neres genoegen moest nemen met een plekje op de reservebank. Klaas-Jan Huntelaar ontbrak vanwege een schorsing, nadat hij tegen Groningen in de slotfase met tweemaal geel van het veld was gestuurd. Vitesse-trainer Leonid Slutsky opteerde voor een defensieve speelwijze en zag in de warming-up ook sterspeler Bryan Linssen nog eens afhaken met een hamstringblessure. Vitesse beperkte zich in de Johan Cruijff ArenA vooral tot verdedigen en wist Ajax bijna een helft lang te frustreren.

Ajax was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij, maar wist de bezoekers uit Arnhem pas na twintig minuten voetballen voor het eerst te verontrusten. Matthijs de Ligt zette het hoofd tegen een hoekschop van Hakim Ziyech, maar Remko Pasveer redde uitstekend. De ervaren doelman van Vitesse maakte even later ook een schot van Ziyech onschadelijk en leek rond het halfuur goed weg te komen, doordat een botsing met Dolberg Ajax geen strafschop opleverde. Vitesse leek de rust zo te gaan halen zonder kleerscheuren, maar in minuut 41 wist de thuisploeg toch nog te scoren. Blind had een fraaie crosspass in huis op Tadic, waarna laatstgenoemde bij de tweede paal oog had voor Ziyech, die eenvoudig kon scoren: 1-0.

Namens Vitesse was het grootste gevaar in de eerste helft afkomstig van Thomas Buitink: de jonge spits leek na precies een halfuur alleen op André Onana af te kunnen, maar werd uiteindelijk op het laatste moment een halt toegeroepen door Daley Blind. Na het openingsdoelpunt van Ziyech lieten Ziyech zelf en Tadic nog kansen op de 2-0 liggen: beide Ajacieden vonden Pasveer op hun pad. Kort na de onderbreking kreeg Dolberg een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong van Ajax alsnog te verdubbelen, maar de geplaagde Deen schoot oog in oog met Pasveer wild over. Even later miste Dolberg een moeilijkere kans: op aangeven van Joël Veltman werkte hij de bal met de punt van de voet rakelings naast.

Na tien minuten voetballen in de tweede helft wist Ajax alsnog op 2-0 te komen. De Ligt werd in het strafschopgebied naar de grond getrokken door Dauda, waarna de strafschop die volgde werd benut door Tadic. De Ligt zorgde vervolgens vrijwel onmiddellijk voor de beslissing in de wedstrijd, door uit een hoekschop van Lasse Schöne raak te koppen. Ajax leek nog voor het verstrijken van het uur voor een vierde maal toe te slaan, maar een treffer van Ziyech werd afgekeurd vanwege buitenspel. De Marokkaans international werd vervolgens direct afgelost door Neres, terwijl Ten Hag ook Nicolás Tagliafico wisselde, ten faveure van Rasmus Kristensen.

Halverwege het tweede bedrijf wist Vitesse uit het niets wat terug te doen. Matus Bero had bij de tweede paal oog voor Navarone Foor, waarna de middenvelder fraai raak volleerde. Het betekende voor Foor zijn laatste actie van de wedstrijd: de doelpuntenmaker werd direct afgelost door Tim Matavz. Het inbrengen van de Sloveense spits toonde de aanvallende intenties van Vitesse in de slotfase. De Arnhemmers losten via Bero een waarschuwingsschot af, maar Ajax wist het slotoffensief van de bezoekers vrij snel in de kiem te smoren en zag de overwinning uiteindelijk niet meer in gevaar komen. Beide teams wisten in de laatste tien minuten nog wel een keer te scoren: Tadic benutte opnieuw een strafschop, ditmaal na een overtreding op invaller Jurgen Ekkelenkamp, alvorens Oussama Darfalou met een rake kopbal de eer redde voor Vitesse. Het bezoek eindigde de wedstrijd overigens met tien man, doordat Bero in blessuretijd zijn tweede gele kaart van de avond ontving.