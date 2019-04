Maurice Steijn dankt zeventienjarige zoon voor zwaarbevochten punt

SC Heerenveen en VVV-Venlo staan in punten gelijk op de ranglijst en dat kwam tot uiting tijdens het duel in het Abe Lenstra Stadion (2-2). Michel Vlap verzorgde de totale productie van de Friezen, maar het leverde de thuisspelende ploeg geen overwinning op. Het inbrengen van de zeventienjarige Sem Steijn bleek een gouden greep van vader Maurice Steijn, want de aanvallende middenvelder tekende kort voor tijd voor de gelijkmaker.

Vlap brak de ban na bijna een half uur spelen. De jonge aanvallende middenvelder was al eerder twee keer dicht bij een doelpunt en zag zijn derde poging langs Lars Unnerstall in het doel belanden. VVV-Venlo, zonder de disciplinair geschorste Ralf Seuntjens in de gelederen, kon daar in de eerste helft bitter weinig tegenover stellen. Het rustsignaal van arbiter Rob Dieperink klonk met een verdiende voorsprong voor sc Heerenveen.

De manschappen van Steijn kwamen in de tweede helft een stuk beter voor de dag. Jay-Roy Grot bekroonde zijn invalbeurt, de aanvaller kwam bij de start van de tweede helft binnen de lijnen voor Peter van Ooijen, met de gelijkmaker voor VVV-Venlo. De aanvaller bleef kalm in kansrijke positie en liet Warner Hahn vervolgens kansloos.

Een harde kopbal van Vlap bracht sc Heerenveen wederom op voorsprong. De uitstekende voorzet vanaf de flank kwam van Mitchell van Bergen. Het was alweer de vierde keer dit seizoen dat de Friese aanvaller in één wedstrijd twee doelpunten wist te maken. Hij stapte echter niet met een blij gezicht van het veld.

Steijn verzorgde namelijk het slotakkoord in Friesland. De aanvallende middenvelder tekende voor de late gelijkmaker en bezorgde VVV-Venlo daarmee een punt. Beide ploegen blijven in de middenmoot bivakkeren en hebben nog twee wedstrijden voor de boeg in de Eredivisie.