Snelste doelpunt ooit in Premier League; record Ledley King sneuvelt

Shane Long heeft zichzelf dinsdagavond de boeken ingeschoten. De aanvaller van Southampton scoorde in de uitwedstrijd tegen Watford al na 7,69 seconden(!) en maakte zo het snelste doelpunt in de geschiedenis van de Premier League.

Long zette nadat Watford de wedstrijd had afgetrapt direct druk op de defensie van the Hornets, waarna hij de bal tegen zich opgeschoten kreeg door Craig Cathcart. De Ierse spits kon meteen aflopen op doelman Ben Foster en rondde uiteindelijk af met een vernuftig stiftje.

Long lost Ledley King af als snelste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Premier League. King scoorde in 2000 na 9,9 seconden voor Tottenham Hotspur in de competitiewedstrijd tegen Bradford en gold bijna twee decennia als de snelste doelpuntenmaker van de hoogste Engelse competitie. Andere spelers die razendsnel scoorden in de Premier League waren Alan Shearer (in 2003 na 10 seconden), Christian Eriksen (in 2018 na 11 seconden) en Mark Viduka (in 2001 na 11 seconden).

Het doelpunt van Long betekende als vanzelfsprekend een droomstart voor Southampton. The Saints stonden voorafgaand aan het duel met Watford op een zestiende plaats in de Premier League en kunnen de punten goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De voorsprong op de nummer achttien Cardiff City bedroeg voor vanavond vijf punten.