Ten Hag licht reserverol Neres toe: ‘Het betreft een tactische reden’

Kasper Dolberg begint dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de basis bij Ajax. De Deen begint in de punt van de aanval, waardoor Dusan Tadic uitwijkt naar de flank en David Neres genoegen moet nemen met een plekje op de reservebank.

"Het betreft een tactische reden", zo licht trainer Erik ten Hag het opstellen van Dolberg vlak voor de aftrap toe voor de camera van FOX Sports. "We hebben voor deze wedstrijd een typische nummer negen nodig, een goalgetter. Dat moet Kasper vandaag gaan brengen."

Ten Hag wijkt daarmee af van de zogenaamde Champions League-opstelling, met Tadic als midvoor. "Het is duidelijk dat Kasper het anders invult dan Tadic. Daar komt bij dat Vitesse problemen heeft op rechts, waardoor daar een speler (Matus Bero, red.) speelt die niet zo goed is in de één tegen één duels. Dusan is natuurlijk goed in die duels."

De beslissing om Neres niet te laten starten is echter niet louter tactisch van aard, zo benadrukt Ten Hag. "Tegen FC Emmen hebben we Hakim Ziyech een keer rust gegeven en nu is het de beurt aan David", besluit Ten Hag. Verder kent de opstelling van Ajax geen verrassingen.