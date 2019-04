Fout van Kjell Scherpen beslist kraker tussen De Graafschap en FC Emmen

De Graafschap heeft de degradatiekraker tegen FC Emmen in de Eredivisie in zijn voordeel beslist. Het team van Henk de Jong zegevierde dinsdagavond met minimaal verschil over de concurrent. Een treffer van Fabio Serrarens, waar een fout van Kjell Scherpen aan vooraf ging, gaf de doorslag: 1-0. Door de zege loopt De Graafschap in op de Emmenaren en bedraagt het onderlinge verschil nu nog maar drie punten: 32 om 29 punten. Directe degradatie lijkt door de zege een stuk kleiner.

De Graafschap ging rusten met een 1-0 voorsprong dankzij een fout van Scherpen. Na twaalf minuten spelen mislukte een poging van de doelman om uit te verdedigen, waarna het leer uiteindelijk bij Serrarens kwam. Hij schoot de bal diagonaal achter de sluitpost: 1-0. Een hard gelag voor de bezoekers, die enkele minuten eerder middels de eerste doelpoging bijna op 0-1 waren gekomen. Luciano Slagveer kopte op doel en Michael de Leeuw wilde de bal binnen glijden, maar door zijn toedoen belandde het leer naast het doel.

Het duel op De Vijverberg lag volledig open na de 1-0. Youssef El Jebli schoot uit de draai recht op Scherpen af, terwijl De Graafschap goed wegkwam toen Nigel Bertrams volledig mis zat bij een corner van Anco Jansen. Het team van Lukkien zocht nadrukkelijk het doel van Bertrams op, maar was slordig in de opbouw en de afwerking. Na nog geen half uur spelen ging de Emmense storm liggen en wisten de ploegen elkaar, mede door de nodige slordige momenten, tot aan de rust niet te verontrusten.

Jafar Arias had tien minuten een levensgrote kans om FC Emmen op gelijke hoogte te brengen. De buitenspeler mikte de bal echter precies in de hoek waar Bertrams stond. Arias was zonder meer de speler waar de meeste dreiging van uit ging. Hij schoot de bal uit een moeilijkere positie over het doel van Bertrams en ook Reuven Niemeijer, die inviel voor Jansen, had het vizier niet op scherp staan toen hij de bal van Arias kreeg.

Lukkien zette in de laatste twintig minuten zijn laatste troeven in. Sven Braken verving Hilal Ben Moussa en Alexander Bannink kwam in het veld voor Slagveer. De alles-of-niets-poging van Lukkien sorteerde geen effect, al was Bertrams daar verantwoordelijk voor. De doelman keerde een poging van Glen Bijl en hield ook in de resterende minuten zijn doel schoon. De Graafschap kan in theorie zelfs de play-offs nog ontlopen, maar dan moet de ploeg van De Jong in de resterende duels met Vitesse (uit) en Ajax (thuis) nog drie punten achterstand goedmaken ten opzichte van nummer vijftien FC Emmen, en ook Excelsior onder zich houden.