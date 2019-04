Ajax stapt af van ‘Champions League-opstelling’; Neres op de reservebank

Erik ten Hag kiest dinsdagavond voor het thuisduel van Ajax met Vitesse voor Kasper Dolberg in de spits. De Deense aanvaller kan in de punt van de aanval rekenen op het vertrouwen, waardoor Ajax afstapt van de zogenaamde ‘Champions League-opstelling’, met Dusan Tadic als midvoor. David Neres zit op de reservebank.

Dolberg kan mede doordat Klaas-Jan Huntelaar ontbreekt rekenen op een basisplaats. Huntelaar ontving afgelopen weekend in de uitwedstrijd tegen FC Groningen in de slotfase twee gele kaarten, waardoor de veteraan dinsdag geschorst is. Huntelaar was tegen FC Groningen overigens nog wel van grote waarde voor Ajax, door als invaller het enige doelpunt van de wedstrijd te maken.

Ten Hag koos tegen FC Groningen voor de 'Champions League-opstelling', met Tadic als midvoor en Neres, Donny van de Beek en Hakim Ziyech als meest aanvallende middenvelders. De trainer van Ajax heeft er voor het thuisduel met Vitesse echter voor gekozen Dolberg op te stellen als centrumspits, waardoor Tadic uitwijkt naar de flank en Neres bankzitter is.

Dolberg begon dit seizoen in de Eredivisie veertien keer eerder in de basis bij Ajax. De Deense spits staat deze voetbaljaargang in totaal op 23 competitieoptredens, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 2 assists. Ajax begint de wedstrijd tegen Vitesse als koploper: de Amsterdammers hebben net als PSV na 31 speelrondes 77 punten, maar leiden de dans vanwege een superieur doelsaldo (+79 tegenover +68).