Ajax moet vrezen voor nieuwste hattrickheld: ‘Dat is echt uitzonderlijk’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Lucas Moura (26), de aanvaller die bij Tottenham Hotspur weer gelukkig is. De Braziliaan speelde geen rol van betekenis meer bij Paris Saint-Germain en werd naar eigen zeggen schandalig behandeld door de Franse topclub. In Londen, bij de aankomende tegenstander van Ajax in de halve finales van de Champions League, schittert Lucas bij tijd en wijle als vanouds.

Door Tim Siekman

Manager Mauricio Pochettino uitte na afloop van de met 1-0 gewonnen kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City op 9 april zijn zorgen over zijn sterspeler Harry Kane. De spits raakte bij een duel met Fabian Delph geblesseerd aan zijn enkel en moest vervangen worden door Lucas. “We gaan hem missen, misschien wel voor de rest van het seizoen”, aldus Pochettino over Kane. “Dit is zorgelijk voor ons. We hopen dat het niet een te groot probleem zal zijn.” Lucas is dit seizoen veelvuldig als invaller te bewonderen bij Tottenham, maar sinds de kwetsuur van Kane heeft hij een vaste basisplaats. In de eerste wedstrijd na het gewonnen duel met Manchester City liet Lucas zich als basisklant meteen gelden.

Tottenham was zaterdag 13 april veel te sterk voor het reeds gedegradeerde Huddersfield Town, mede dankzij een uitblinkende Lucas. De Braziliaan wist in de eerste helft zijn ploeg op 2-0 te zetten en vlak voor tijd completeerde hij een hattrick door doelman Ben Hamer nog twee keer te verschalken: 4-0. Lucas was zodoende, Kane daargelaten, de eerste speler van Tottenham die een drieklapper produceerde in de Premier League sinds Gareth Bale in 2012. Na afloop waren analisten vol lof. “Hij begint vaak op de bank, maar vandaag heeft hij laten zien dat hij in de basis hoort”, stelde Ledley King, oud-verdediger van the Spurs, bij Sky Sports. “Het was een perfect optreden. Explosief op de juiste momenten. Dit is een luxeprobleem voor Pochettino”, vulde voormalig middenvelder Jamie Redknapp aan.

'Ik dank God en mijn ouders'

“Het was een speciale dag voor mij. Dit is ook mijn eerste hattrick in Europa. Dit is ongelooflijk, ik kan alleen God hiervoor bedanken”, reageerde de hattrickheld, katholiek opgevoed, na afloop tegenover diverse Engelse media. “Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen. We moeten deze lijn doortrekken, zodat we meer wedstrijden en ook prijzen gaan winnen. Dit is een dag die ik nooit zal vergeten. Ik ben erg gelukkig hier.” De buitenspeler werd in januari 2018 voor ongeveer 28 miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain en kende opstartproblemen in Londen. Zo mocht hij in de tweede seizoenshelft van 2017/18 slechts in zes Premier League-duels zijn kunsten vertonen. De Braziliaan was desalniettemin tevreden met zijn situatie, aangezien hij zijn erbarmelijke situatie bij PSG achter zich had gelaten.

Voordat Lucas zijn overstap van veertig miljoen euro naar de Franse grootmacht maakte, gold de aanvaller in eigen land als een groot talent. Als tienjarige sloot hij zich aan bij Corinthians, dat veel potentie zag in het jonge voetballertje. Naar verloop van tijd begon het strakke regime, 's ochtends continu leren op school en daarna iedere middag hard trainen, zijn tol te eisen. Vader en moeder vreesden voor de tanende gezondheid van de fragiele Lucas en verlangden van Corinthians een voedingsdeskundige om hem te helpen, terwijl de ouders ook een oplossing wilden voor het zware reisschema, het liefst in de vorm van een nieuw verblijf dichterbij de club.

Corinthians weigerde medewerking, waardoor Sao Paulo FC kon toeslaan. Als dertienjarige ging Lucas het huis uit om nabij het trainingscomplex van laatstgenoemde club te wonen. Terwijl veel leeftijdsgenoten het slechte pad betraden, focuste Lucas zich volledig op het voetbal. “Ik heb een goede jeugd gehad en koester mooie herinneringen, ondanks dat ik in een lastige buurt ben opgegroeid. Er waren veel misstanden, zoals drugshandel en andere criminele activiteiten. Maar ik ben nooit met dat soort dingen in aanraking gekomen. Ik dank God en mijn ouders voor de opvoeding die ik heb gehad”, zei Lucas in gesprek met Cross The Line.

Lucas ontwikkelde zich sterk, met in 2010 een debuut in de hoofdmacht van Sao Paulo FC op zijn achttiende tot gevolg. In zijn tweede seizoen produceerde hij 10 goals en 5 assists in 31 duels, waardoor de interesse van Europese clubs was gewekt. PSG was het meest concreet en rondde in januari 2013 de komst van de aanvaller af. “Voor Sao Paulo FC uitkomen was een droom die uitkwam, een enorme eer. Vanaf de jeugd tot en met het eerste elftal werd er altijd goed voor mij gezorgd. Deze club is voor mijn soort voetbal gemaakt, ik kon er mijn droom waarmaken. Sao Paulo FC zal ik altijd in mijn hart meedragen.”

'Ik ben bij PSG behandeld als een onbelangrijk persoon'

De flankenflitser speelde in vijf jaar tijd 229 wedstrijden voor les Parisiens, waarin hij goed was voor 46 doelpunten en 49 assists. Lucas reeg weliswaar de prijzen aaneen met PSG, maar pas in zijn laatste volledige voetbaljaargang bij de club uit de Franse hoofdstad kwam hij echt tot bloei. Vanaf de zomer van 2017 wist hij echter dat zijn rol bij PSG zo goed als uitgespeeld was met de komst van Neymar en Kylian Mbappé, die voor honderden miljoenen euro's werden losgeweekt bij respectievelijk Barcelona en AS Monaco. “De start van het seizoen was lastig voor mij, maar het is mijn doel om me terug te knokken in de basis en de goede momenten van vorig seizoen te herbeleven", zo sprak Lucas in oktober 2017 nog hoopvol tegenover UOL Esporte.

Lucas Moura met zijn 'voetbalbroer' Neymar bij Paris Saint-Germain.

Medio januari was het kwartje gevallen bij de 35-voudig international. "Is er een kans dat ik hier blijf? Dat denk ik eigenlijk niet. Met wat de trainer (Unai Emery, red.) mij verteld heeft, lijkt het einde van mijn tijd in Parijs aanstaande. Het voelt helaas alsof het verhaal bijna voorbij is. Ik heb altijd gezegd dat ik nog in Europa wil blijven, er zijn verschillende dingen die ik wil bereiken. Het hangt van een aantal factoren af waar ik naartoe zal gaan. Ik ga op mijn gemak alle opties overwegen en wacht af wat God voor mij in petto heeft.” Lucas verkaste uiteindelijk naar Tottenham, tot teleurstelling van Neymar. “Ik baal enorm, hij is een goede vriend. Lucas is een hele goede speler, maar hij werd amper gebruikt. Ik denk dat het oneerlijk is. Hij is mijn broer in het voetbal, ik wens hem het beste. Ik hoop dat hij weer gaat scoren en terug zal keren in het Braziliaanse nationale elftal.”

In een interview met France TV in maart 2018 stak Lucas zijn verbazing over de gang van zaken bij PSG niet onder stoelen of banken. De vleugelaanvaller had op meer krediet gerekend van zowel PSG als Emery. “Ik kan het niet begrijpen. Tot op de dag van vandaag begrijp ik het niet. Ik beleefde vorig seizoen mijn beste seizoen. Bijna clubtopscorer, veel assists, meest gebruikte speler en opeens begon ik het seizoen zonder te spelen. Ik was alleen maar thuis en op de training. Bij de wedstrijden zat ik thuis, ik zat niet eens bij de groep. Ik had PSG kunnen helpen. Het meest frustrerende is dat ik weet dat ik de ploeg kon helpen, maar ik maakte er geen deel van uit, zonder te weten waarom. Het was moeilijk om te verkroppen. Ik ben behandeld als een onbelangrijk persoon, die niets heeft gedaan voor de club.”

Ajax is gewaarschuwd

Nadat Lucas in het FA Cup-duel met Rochdale (2-2) op 18 februari 2018 zijn eerste doelpunt voor Tottenham had gemaakt, luchtte hij in gesprek met ESPN zijn hart. “Sinds augustus had ik geen basisplaats meer gehad. Nu had ik een basisplaats én wist ik te scoren. Ik ben blij met mijn nieuwe teamgenoten, mijn nieuwe vrienden. Het is voor een speler moeilijk als je niet aan spelen toekomt. We willen altijd op het veld staan om te spelen, maar in dit geval heb ik geprobeerd om positief te blijven”, stelde de Braziliaan, die met Tottenham destijds, net als vandaag de dag, nog actief was in de Champions League, waar Juventus in de achtste finales de tegenstander was.

“Waarom kunnen we niet de Champions League winnen? Het is het zwaarste toernooi ter wereld, maar we hebben de capaciteiten om het te winnen”, zo zei Lucas vorig jaar. “We hebben een goede wedstrijd gespeeld in Turijn (2-2, red.), het is niet makkelijk om te scoren in Italië. Ik denk dat we goede spelers hebben, spelers waarmee we prijzen kunnen winnen. Iedere speler wil prijzen winnen en geschiedenis schrijven. Ik ben hier om geschiedenis te schrijven en ik denk dat we kunnen dromen van de Champions League.” Waar the Spurs toen in de eerste knockout-fase al werden uitgeschakeld, wacht nu in de halve finale van het miljardenbal een dubbele confrontatie met Ajax.

De selectie van Tottenham is sindsdien vrijwel geen spat veranderd. Doorgaans zijn Kane en Heung-min Son de blikvangers bij de Londense formatie, maar beiden zullen in ieder geval het eerste duel met Ajax moeten missen. Kane is langdurig geblesseerd, terwijl de Zuid-Koreaanse aanvaller geschorst is voor de heenwedstrijd. Zodoende zullen meer ogen gericht zijn op Lucas. Matthew Le Tissier, oud-middenvelder van Southampton, waarschuwt Ajax alvast bij Sky Sports. “Zijn beweeglijkheid is echt uitzonderlijk. Hij staat altijd goed gepositioneerd en werkt altijd goed af. Hij heeft de kwaliteit om wedstrijden in zijn eentje te beslissen.”