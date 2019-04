Guardiola steekt rivaal hart onder de riem: ‘We staan alleen en ik steun hem’

Manchester City is niet bang voor de confrontatie met Manchester United van woensdagavond, zo citeert de Daily Mail Josep Guardiola op de persconferentie voorafgaand aan de burenruzie op Old Trafford. Winst is noodzakelijk in de strijd om de landstitel en de recente statistieken spreken in het voordeel van the Citizens.

De miljoenenformatie van Guardiola verloor sinds 2011 slechts één keer op het veld van de aartsrivaal en de Spanjaard sloot zijn twee bezoeken als manager van Manchester City winnend af. Angst om bij de stadsgenoot op bezoek te gaan is er dan ook niet. “Vroeger was het misschien lastiger, maar tegenwoordig is de balans in evenwicht. Ik ben hier nu bijna drie jaar en we hebben het altijd beter gedaan dan zij. Het gaat echter om het kampioenschap, niet zozeer om de zege op Manchester United.”

Guardiola steekt en passant Ole Gunnar Solskjaer een hart onder de riem. De Noorse manager is met zijn ploeg in een vrije val terechtgekomen. “Ik voel me verwant met Solskjaer, ik heb begrip voor zijn situatie”, neemt de ex-trainer van Barcelona het op voor zijn collega. “We staan er als managers alleen voor en daarom voel ik met hem mee. Ik steun hem.”

Kevin de Bruyne liep een hamstringblessure op in het thuisduel met Tottenham Hotspur en het is nog maar de vraag of hij op tijd fit is voor de clash met Manchester United. “Het is al de zoveelste keer”, moppert Guardiola, die het overvolle programma opvoert als reden voor het blessureleed van de Belgische middenvelder. “We hebben om de drie dagen een wedstrijd en dat is niet ideaal. Hopelijk speelt hij dit seizoen nog twee of drie wedstrijden.”