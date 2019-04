Josep Guardiola wil Ronald Koeman achter zich laten en aast op record

Woensdagavond neemt Manchester United het in eigen huis op tegen aartsrivaal en stadsgenoot Manchester City. Waar the Red Devils de drie punten nodig hebben in de strijd voor een Champions League-ticket, moet de ploeg van Josep Guardiola winnen om zicht te houden op de landstitel. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, woensdag vanaf 21.00 uur.

O Manchester City heeft slechts één van de laatste zeven wedstrijden op Old Trafford verloren (vijf zeges, één remise). Onder manager Josep Guardiola werden de twee Premier League-duels op Old Trafford gewonnen met 1-2.

O Het is pas zes keer eerder voorgekomen dat Manchester United en Manchester City elkaar treffen op een doordeweekse dag inzake de Premier League. Manchester United won de eerste van deze duels in november 1994 (5-0), maar wist daarna niet meer te winnen (twee remises, drie nederlagen).

O Geen enkele club heeft vaker een uitwedstrijd op Old Trafford gewonnen in de Premier League dan Manchester City (zes zeges, evenveel als Chelsea).

O Manchester United heeft dit seizoen bij de confrontaties tussen de zes grootste clubs in Engeland de minste punten vergaard (6). Geen enkele thuiswedstrijd hiervan werd in winst omgezet (twee remises, één nederlaag).

O Manchester United is in de laatste veertien competitiewedstrijden op Old Trafford ongeslagen gebleven (negen zeges, vijf remises). Manchester United heeft echter ook slechts twee keer een clean sheet bewerkstelligd op Old Trafford dit seizoen in de Premier League.

O Manchester City heeft 155 keer gescoord in alle competities dit seizoen. Het record van een Engelse ploeg in één seizoen is momenteel 156 goals (ook Manchester City, in 2013/14).

O Geen enkele bezoekende manager heeft drie keer achter elkaar gewonnen op Old Trafford in de Premier League. Josep Guardiola is samen met Sam Allardyce en Ronald Koeman de enige die de eerste twee confrontaties met Manchester United op Old Trafford heeft gewonnen.

O Iedere vast aangestelde manager van Manchester United heeft zijn eerste competitiewedstrijd verloren tegen Manchester City sinds Sir Alex Ferguson. De Schot is de laatste die zijn eerste wedstrijd tegen Manchester City in dienst van Manchester United heeft gewonnen, in maart 1987 (2-0).

O Geen enkele speler heeft meer doelpunten gemaakt in Premier League-duels tussen Manchester United en Manchester City dan spits Sergio Agüero (acht, gelijk met Wayne Rooney). Alleen Alan Shearer (10) heeft meer Premier League-goals geproduceerd tegen Manchester United.

O Paul Pogba was betrokken bij negen goals in zijn laatste acht Premier League-wedstrijden op Old Trafford. De Fransman scoorde twee keer in zijn laatste competitiewedstrijd tegen Manchester City, bij de 2-3 overwinning in het Etihad Stadium.