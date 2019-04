Schorsing Huntelaar schept ruimte voor debutant in wedstrijdselectie Ajax

Erik ten Hag kan dinsdagavond tegen Vitesse niet over de geschorste Klaas-Jan Huntelaar beschikken en de oefenmeester lijkt de afwezigheid van de routinier op te vangen door een andere spits bij de wedstrijdselectie te halen. Voetbal International weet dinsdag namelijk te melden dat Lassina Traoré tegen de Arnhemmers voor het eerst bij de wedstrijdselectie zal zitten.

De achttienjarige Burkinees maakte in de winter de overstap van Ajax Cape Town naar Amsterdam en heeft in de afgelopen maanden een goede indruk gemaakt. Namens Jong Ajax kwam hij namelijk al tot zes doelpunten en drie assists in twaalf duels.

De verwachting is overigens dat Traoré op de bank plaats zal nemen in de Johan Cruijff ArenA, daar Ten Hag ook nog over Kasper Dolberg en Dusan Tadic kan beschikken. Het Algemeen Dagblad gaat ervan uit dat laatstgenoemde dinsdagavond in de punt van de aanval aan zal treden.

Ajax kan verder over een zo goed als fitte selectie beschikken. Matthijs de Ligt en Daley Blind kampen volgens berichtgeving van De Telegraaf wel met lichte klachten, maar de verwachting is dat zij ‘gewoon’ kunnen spelen. De Amsterdammers staan momenteel op basis van doelsaldo bovenaan in de Eredivisie en zullen willen winnen van Vitesse om de druk weer bij achtervolger PSV neer te leggen.