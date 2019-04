Ajax-duo ‘niet okselfris’: ‘Je zag hem na afloop al een beetje strompelen’

Matthijs de Ligt en Daley Blind kampen met fysieke ongemakken. Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, stelt in de podcast van de krant dat het centrale verdedigingsduo niet 'okselfris' is. De twee stoppers zullen echter geen twijfelgeval zijn voor het duel met Vitesse, dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA.

Afgelopen zaterdag speelde Ajax tegen FC Groningen (0-1 winst) en na dat uitduel klaagden meerdere spelers over pijntjes. "De Ligt is niet ongeschonden uit de strijd in Groningen gekomen. Hij heeft een tik op zijn bovenbeen gehad, maar heeft toch de wedstrijd kunnen volmaken. Je zag hem na afloop wel al een beetje strompelen", zegt Verweij.

"Hij zal worden getest voor de wedstrijd tegen Vitesse", vervolgt de journalist over de toestand van de negentienjarige aanvoerder. "Het is de verwachting dat hij wel kan spelen. Hij heeft maandag het grootste deel van de training gewoon meegedaan. Blind is ook niet okselfris. Hij heeft last van zijn hak. Ook daar is de verwachting dat hij kan aantreden."

Ajax gaat momenteel aan kop in de Eredivisie en heeft evenveel punten als nummer twee PSV. De Amsterdammers hebben echter een veel beter doelsaldo (+11 doelpunten), waardoor de verwachting is dat drie nipte zeges voor Ajax ook wel voldoende zullen zijn voor de landstitel. De Amsterdamse club is daarnaast nog actief in de TOTO KNVB Beker en de Champions League.