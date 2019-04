‘In het begin was ik een beetje panisch voor Louis van Gaal’

Ivica Olic is blij dat hij onder Louis van Gaal heeft gewerkt bij Bayern München. De oud-aanvaller, momenteel assistent-coach bij de nationale ploeg van Kroatië, speelde van 2009 tot 2012 bij der Rekordmeister en kreeg daar te maken met de Nederlander. Olic is blij dat hij een lange periode met de oefenmeester heeft samengewerkt.

“Bayern heeft me de mogelijkheid geboden om te strijden voor de prijzen. Als klein kind was ik al fan van Bayern, net als de meeste Kroaten. Bayern is de meest geliefde club in Kroatië, wellicht omdat Zagreb en München ongeveer vijfhonderd kilometer uit elkaar liggen”, zegt Olic in gesprek met Goal. De Kroaat kreeg bij de topclub te maken met Van Gaal, die zich in 2009 ook aansloot bij de club.

“Ik had al getekend voordat bekend werd dat Van Gaal zou komen. Het eerste wat hij tegen mij zei, was: Ik heb genoeg aanvallers, je kan weer vertrekken. Bayern had inderdaad al Miroslav Klose, Mario Gomez en Luca Toni onder contract staan. Ik antwoordde toen: Ik ben gekomen om te vechten voor mijn plek. Ik kan volgend jaar zomer ook nog wel terug naar Hamburger SV.”

“Na drie weken voorbereiding kwam hij weer naar mij toe en zei: Als je zo door blijft gaan, ben jij een basisspeler. Veel trainers zeggen dat niet de naam, maar de prestaties tellen. Van Gaal is een van de weinigen die dit principe ook in de praktijk brengt”, aldus Olic, die erkent dat hij in eerste instantie voorzichtig was in de omgang met Van Gaal.

“In het begin was ik een beetje panisch voor Van Gaal. Ik zal één voorval nooit vergeten. Op een training waren we een keer niet zo gefocust. Hij werd toen zo nerveus dat hij helemaal niets kon eten, gewoon omdat één training niet zo verliep zoals hij wilde. Maar wanneer alles goed verliep, maakte hij ook gewoon grapjes”, aldus Olic, die in totaal 80 duels voor de grootmacht speelde.