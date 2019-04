‘Supporters die FC Twente failliet wilden zien gaan, zijn roomser dan de paus’

FC Twente verzekerde zich maandag van het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie en de Tukkers keren daardoor een jaar na de degradatie uit de Eredivisie weer terug op het hoogste niveau. De club kreeg in het verleden veel kritiek te verwerken van supporters van andere clubs vanwege de gang van zaken achter de schermen en de hoge schuldenlast die werd meegetorst. Jeffrey van As, technisch manager van ADO Den Haag, is echter blij dat FC Twente weer terug is.

“Ik ken het anti-Twente-sentiment: de club die steeds maar weer gered wordt na financieel wanbeleid. Maar ik kijk vooral naar het sportieve plaatje. Twente heeft een prachtig stadion en een geweldige supportersschare. Als speler vond ik het al heerlijk om in die vijandige sfeer in Enschede te voetballen. En ik weet van mijn spelers dat zij dat nu nog steeds vinden”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Ook Jan van Halst, voormalige middenvelder en directeur van de club, is blij dat de manschappen van trainer Marino Pusic terugkeren in de Eredivisie: “Voor mijn gevoel heeft FC Twente nu wel genoeg boete gedaan. Figuurlijk, door een jaar in de Eerste Divisie te voetballen. En letterlijk, door de schuld bij onder meer de Belastingdienst in te lossen. De club verdient nu een nieuwe kans.”

Van Halst snapt echter wel dat er flink wat leedvermaak was toen de club vorig jaar degradeerde. Als oorzaak hiervan wijst hij de ‘grootheidswaanzin’ aan die is ontstaan nadat FC Twente zich in 2010 tot kampioen van Nederland wist te kronen: “Anderzijds vind ik supporters van andere ploegen die FC Twente het liefst failliet hadden zien gaan, wel roomser dan de paus. Er zijn in het verleden wel meer Eredivisie-clubs geweest met grote schulden. Die fans zijn nu ook blij dat hun club nog bestaat.”