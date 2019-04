Man United ‘gekrenkt’ na afgang: ‘Beter dan dit konden we niet krijgen’

Manchester United verloor zondag met 4-0 van Everton, waardoor de Engelse topclub momenteel zesde staat in de Premier League. Komende woensdag wacht de confrontatie met aartsrivaal Manchester City, dat met Liverpool strijdt om de landstitel. Ole Gunnar Solskjaer verwacht een gepaste reactie van zijn spelers na de blamage bij the Toffees.

“Natuurlijk buigt iedereen het hoofd wanneer je op een dergelijke wijze verliest. Maar nu is het zaak dat we een antwoord paraat hebben. We moeten zorgen dat we er mentaal weer helemaal klaar voor zijn. Beter dan deze wedstrijd konden we niet vragen. De spelers zijn teleurgesteld, maar vooral gekrenkt”, zegt de manager in aanloop naar het duel met de stadsgenoot, geciteerd door onder meer Goal.

De Noorse oefenmeester stelt dat ook hij verantwoordelijk is voor de afgang op Goodison Park. “Ik ben degene die de leiding heeft en ik ben degene die de spelers de instructies geeft hoe te voetballen. Ik moet de spelers ook beter laten presteren. Ik weet zeker dat we tegen Manchester City met een goed antwoord gaan komen.”

Solskjaer houdt vertrouwen in zichzelf en de ploeg. De trainer is van mening dat de spelers voldoende kwaliteit hebben om zich speler van Manchester United te noemen. “Ik zie ook het DNA van Manchester United terug in veel van mijn spelers. Na dit seizoen zullen er een paar spelers bijkomen en vertrekken er ook weer een aantal.”