‘Ajax denkt na komst David Neres aan nieuwe deal met São Paulo’

Ajax pikte David Neres ruim twee jaar geleden voor twaalf miljoen euro op bij São Paulo en de Braziliaanse club ontvangt aankomende zomer mogelijk opnieuw een bod uit Amsterdam. UOL Esporte weet dinsdag namelijk te melden dat de huidige koploper van de Eredivisie nog altijd geïnteresseerd is in Antony en binnen afzienbare tijd concreet zou kunnen worden voor de aanvaller.

Ajax werd in de afgelopen maanden al voorzichtig in verband gebracht met de komst van de negentienjarige dribbelaar, die eerder al werd omschreven als een ‘type Neres’. Antony geldt de laatste tijd als een van de grote uitblinkers aan de kant van O Clube da Fé en was zondag nog verantwoordelijk voor de enige goal van zijn club tijdens de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Corinthians.

UOL Esporte schrijft dinsdag dat São Paulo nog geen officiële aanbieding binnen heeft gekregen voor het talent. Twee clubs hebben echter de afgelopen tijd concreet interesse getoond in Antony: Ajax en Internazionale. Deze clubs zouden geïnformeerd hebben naar zijn contractstatus en denken na over een bod zodra de Europese transfermarkt opengaat.

Het zal echter niet makkelijk worden om Antony, een rechtsbuiten die ook op de linkerflank uit de voeten kan, los te weken. De aanvaller ligt nog tot medio 2023 vast bij zijn huidige werkgever en São Paulo hoopt hem tot in ieder geval december in Brazilië te houden. Antony heeft bovendien een, voor buitenlandse clubs geldige, transferclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract staan, waardoor São Paulo hoog in de boom kan gaan zitten.