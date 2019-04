Verbijstering om gesprek Higler en De Jong: ‘Dan ook nog meehuilen’

Dennis Higler had zaterdag de leiding over het duel tussen FC Groningen en Ajax (0-1) en daar was niet iedereen over te spreken. Frenkie de Jong baalde dat overtredingen op de middenvelder onbestraft bleven en ging verhaal halen. De scheidsrechter zei volgens De Jong vervolgens dat hij de bal 'sneller moest spelen'. Alex Pastoor vindt de opmerking van Higler niet kunnen.

“Ik ben een voorvechter van volledige acceptatie van die autoriteit. Vanuit het principe waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt zou deze acceptatie een feit moet zijn. Zoals in het rugby bijvoorbeeld. Maar dan past het dus niet dat scheidsrechter Dennis Higler tijdens Groningen-Ajax even gaat bepalen wanneer Frenkie de Jong de bal moet spelen”, schrijft de trainer in zijn column voor het Noordhollands Dagblad.

Volgens Pastoor toont Higer al enkele jaren aan 'weinig affiniteit te hebben met objecten die kunnen stuiteren en rollen'. “Het toepassen van de regels is al moeilijk genoeg, dat bewijst hij al enige jaren. Maar dan ook nog meehuilen met de tactisch ongeletterde wolven in het bos die vinden dat Frenkie te lang met de bal loopt, dat gaat mij te ver.”

Pastoor, momenteel hoofdtrainer bij het Oostenrijkse SC Rheindorf Altach, vindt dat Higler te ver is gegaan met zijn commentaar richting De Jong als het verhaal van de Ajacied klopt. “Het klinkt als ouders van kinderen die niet zo goed kunnen voetballen, die schreeuwen naar de begaafdere teamgenootjes: sneller spelen! Geef die bal een keer af!”, aldus de oefenmeester.