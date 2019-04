Ajax heeft dit seizoen nog twee doelpunten nodig voor Nederlands record

De thuiswedstrijd tegen Vitesse is voor Ajax de volgende horde in de titelstrijd. De Amsterdammers wonnen afgelopen zaterdag met 0-1 op bezoek bij FC Groningen en boekten de vijfde Eredivisie-overwinning op rij. Ook Vitesse won zijn laatste wedstrijd, door PEC Zwolle overtuigend met 4-1 aan de zegekar te binden. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, dinsdag vanaf 20.45 uur.

O Vitesse is de enige ploeg die sinds het seizoen 2012/13 Ajax drie keer in Amsterdam wist te verslaan (drie zeges, drie nederlagen sinds dat seizoen); afgelopen jaargang wonnen de Arnhemmers deze ontmoeting met 1-2.

O In de laatste vijftien onderlinge ontmoetingen tussen Ajax en Vitesse in alle competities is de balans gelijk (zeven zeges Ajax, zeven zeges Vitesse, één gelijkspel).

O Ajax maakte 156 doelpunten in alle competities dit seizoen, een clubrecord en slechts twee minder dan het record van een Nederlandse club (AZ scoorde 158 keer in 1980/81).

O In vier van de laatste zes Eredivisie-wedstrijden van Ajax hadden de Amsterdammers een passnauwkeurigheid van onder de 80 procent, in de voorgaande 25 wedstrijden van Ajax dit Eredivisie-seizoen overkwam dat de ploeg slechts één keer.

O Hakim Ziyech gaf in de Eredivisie tegen geen ploeg meer assists dan tegen Vitesse (zes, net als tegen Excelsior en FC Groningen).

O Matthijs de Ligt (19 jaar, 254 dagen) kan zijn 75e Eredivisie-duel voor Ajax spelen en kan daarmee de een-na-jongste speler worden met deze mijlpaal, na Gerald Vanenburg (19 jaar, 63 dagen).

O Vitesse is ongeslagen in de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden (één zege, vier remises) en kan voor het eerst sinds oktober 2017 in zes opeenvolgende competitieduels zonder nederlaag blijven (toen drie zeges, drie remises).

O Geen ploeg gaf dit Eredivisie-seizoen zoveel succesvolle voorzetten uit open spel als Vitesse (125), terwijl Ajax het enige andere team is met minimaal honderd succesvolle voorzetten uit open spel (103).

O Bryan Linssen noteerde zeven treffers uit zijn laatste twintig doelpogingen met het hoofd in de Eredivisie, met zijn laatste twintig schoten met links en rechts wist de aanvaller slechts één keer te scoren.

O Martin Ödegaard was dit Eredivisie-seizoen goed voor negen assists, dit decennium kwam het slechts eenmaal voor dat een Vitesse-speler er meer gaf (Milot Rashica tien in 2016/17).