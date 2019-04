Arsène Wenger lyrisch: ‘Charisma, elegant en tegelijkertijd een autoriteit’

Patrick Vieira is momenteel hoofdtrainer van OGC Nice, maar Arsène Wenger ziet de oud-middenvelder uiteindelijk wel terechtkomen bij Arsenal. De Franse oefenmeester, die momenteel zonder club zit, denkt dat zijn voormalig pupil gaat slagen als coach. “Ik zie hem op een dag wel Arsenal managen”, zegt Wenger in gesprek met The Times.

Wenger is van mening dat het nog te vroeg is voor Vieira om bondscoach te worden. “Zijn trainersleven zal zich voorlopig afspelen bij de clubs. Hij heeft zijn voetballoopbaan ook al goed opgebouwd en bleef geduldig. Toen heeft hij zijn tijd genomen om volwassen te worden en het vak te leren”, aldus Wenger, die het karakter van Vieira kan waarderen.

“Iets dat je niet kan leren: natuurlijke charisma, elegant en tegelijkertijd een autoriteit zijn. Hij heeft moeilijke momenten gekend bij Nice, maar hij heeft nooit een teken van zwakte getoond. Het is in tijden van crisis dat je echt een trainer kan zien. Als je kijkt naar hoe ze het nu doen... Dat is exceptioneel”, besluit Wenger, die van 1996 tot 2018 manager was van Arsenal.

Nice staat op de achtste plek in de Ligue 1, met 48 punten uit 33 wedstrijden. Vieira wordt momenteel in verband gebracht met een vertrek bij les Aiglons, onder meer naar Olympique Lyon. Naast Vieira worden ook onder anderen Christophe Galtier van Lille OSC en Marcelo Gallardo van River Plate gelinkt met een functie bij les Gones.