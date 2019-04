PSG mikt op bedrag tussen de 40 en 50 miljoen

De Uruguayaan liet eerder al in het midden waar zijn nabije toekomst ligt.

David De Gea heeft zijn tot 2020 lopende contract bij Manchester United nog altijd niet verlengd. De Spaanse doelman wil eerst garanties over versterkingen, voordat hij zich langer aan the Red Devils verbindt. (Daily Mail)