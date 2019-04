‘Groningen en Barcelona bereiken akkoord over transfersom van 2,5 miljoen’

FC Groningen en Barcelona hebben een akkoord bereikt over de overgang van Ludovit Reis, zo weet Catalunya Radio te melden. Het Catalaanse radiostation maakt melding van een transfersom van 2,5 miljoen euro, exclusief bonussen. Het is de bedoeling dat de achttienjarige middenvelder komende zomer bij Barcelona B zal aansluiten.

Het tweede elftal van Barcelona komt uit in Groep 3 van de Segunda División B, het derde niveau van het Spaanse voetbal. In die competitie bezit Barcelona B momenteel de zevende positie. Het team staat momenteel onder leiding van Francisco Javier García Pimienta, die al sinds 2001 in de jeugdopleiding van de Catalanen werkt. Riqui Puig, Juan Miranda, Abel Ruiz en Oriol Busquets zijn momenteel de meest in het oog springende namen in het elftal van Barcelona B.

Catalunya Radio meldt dat Reis niet het ‘typische spelersprofiel’ voor Barcelona heeft, maar dat de middenvelder een 'persoonlijke gok' van hoofd jeugdopleidingen José Bakero is. Hans Kraay jr. liet zondag bij De Tafel van Kees nog doorschemeren dat FC Groningen zes miljoen euro verlangde voor Reis, maar dat wilde algemeen directeur Hans Nijland niet bevestigen. “Je moet tijdens onderhandelingen nooit bedragen noemen.”

“We gaan proberen om het maximale eruit te halen. De insteek is dat hij gehaald wordt voor Barcelona B. Er is hem een opleidingstraject voorgespiegeld. In de voorbereiding traint hij mee bij de eerste selectie”, zei Nijland. FC Groningen en Barcelona lijken nu dus een akkoord te hebben bereikt over een aanzienlijk lager bedrag dan de genoemde zes miljoen. Het contract van Reis bij de Trots van het Noorden loopt nog tot medio 2021. Dit seizoen speelde de middenvelder 28 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van FC Groningen.