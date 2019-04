Onana verricht ‘onzichtbare redding’: ‘Iedereen dacht dat Doan naast schoot’

Ajax won zaterdagavond met 0-1 op bezoek bij FC Groningen, waardoor de Amsterdammers nog altijd op titelkoers liggen. Bij een 0-0 stand keerde André Onana een inzet van Ritsu Doan, die vrij voor hem opdook. Dat de sluitpost van Ajax een doelpunt van FC Groningen voorkwam, ontging veel mensen én scheidsrechter Dennis Higler.

“Iedereen dacht dat Ritsu Doan naast schoot, maar het was een redding. Deze één-op-één was echt moeilijk. Ik ben heel blij met mijn clean sheet”, legt Onana uit in gesprek met De Telegraaf. In de slotfase keerde de doelman uit Kameroen ook nog een inzet van Paul Gladon, waardoor Ajax uiteindelijk een minimale zege over de streep trok. De Amsterdammers gaan nog altijd samen met PSV aan kop in de Eredivisie.

“Dit moet de volgende stap naar de titel zijn geweest. FC Groningen is een taaie tegenstander en hier win je niet zomaar. Maar we kunnen niet nagenieten. De focus ligt alweer op Vitesse-thuis”, benadrukt de sluitpost. Titelconcurrent PSV wist zondagmiddag in eigen huis met 3-1 te winnen van ADO Den Haag, waardoor de koplopers momenteel allebei 77 punten hebben. De Amsterdammers hebben echter een aanzienlijk beter doelsaldo.

Ajax neemt het in de laatste competitiewedstrijden van het seizoen nog op tegen Vitesse (thuis), FC Utrecht (thuis) en De Graafschap (uit), terwijl tussendoor nog de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur en de bekerfinale tegen Willem II wacht. PSV sluit het seizoen in de Eredivisie af met wedstrijden tegen Willem II (uit), AZ (uit) en Heracles Almelo (thuis).