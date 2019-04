Leonid Slutsky smeedt plan voor Ajax-uit: ‘Hij is kwetsbaar op snelheid’

Leonid Slutsky weet dat Vitesse het enige team in Nederland is dat Ajax sinds 2012/13 driemaal in Amsterdam heeft verslagen. Het Ajax van nu is echter niet te vergelijken met andere Amsterdamse elftallen en daarom is een forse verdedigingsmuur voor de oefenmeester de enige manier om dinsdagavond succesvol te zijn in de Johan Cruijff ArenA. Vitesse gaat in Amsterdam in een 5-4-1-systeem spelen, met Matus Bero als rechtsback.

Bero is de vervanger van Vyacheslav Karavaev, die door blessureleed tegen PEC Zwolle enkele weken uit de roulatie is. Alexander Büttner ontbreekt in Amsterdam vanwege zijn rode kaart in het duel met PEC. Slutsky is niet van plan om Danilo Doekhi als back in te zetten. “Hij is die plek niet gewend en is kwetsbaar op snelheid”, verklaart de coach in het Algemeen Dagblad. “Dat hij daar tegen PEC speelde, was al een noodoplossing.”

Thomas Buitink wordt tegen Ajax de enige spits, daar Bryan Linssen een linie terugzakt. “Ajax beschikt over het best voetballende team in Nederland”, stelt de Rus. “Er zit veel beweging in de linies. Er is techniek en tempo. En voorin staat klasse.” Slutsky weet dat Ajax dit seizoen in eigen huis alleen van Real Madrid heeft verloren. “Wij hebben in de competitie in GelreDome één tik op de neus gekregen, een kansloze 0-4 nederlaag tegen Ajax.”

“In alles staat dus vast dat wij top moeten zijn voor een resultaat in de ArenA." Vitesse zal het dus van de counters moeten hebben. “We stellen alles in het werk om in de rij met Real Madrid te komen. We moeten onder de druk uitkomen. Ik heb daar zo wel mijn ideeën over."