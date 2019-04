Matthijs de Ligt leeft en geniet van droom: ‘Koningsdag en uitgaan?’

Matthijs de Ligt lijkt zo goed als zeker bezig aan zijn laatste maanden in het tenue van Ajax. De negentienjarige verdediger annex aanvoerder kan het seizoen op schitterende wijze afsluiten: de landstitel, de TOTO KNVB Beker en de Champions League kunnen immers nog stuk voor stuk worden veroverd. Dat hij nu door de grootste clubs ter wereld wordt begeerd, brengt de tiener niet van zijn stuk. Hij leeft immers zijn jongensdroom.

“Het is ook een droom”, stelt De Ligt in gesprek met de NOS. “Als jongen was dit een droom, dus als je hem leeft, moet je er ook van genieten. En dat doe ik zeker.” De Ligt ziet het niet zitten om komende zaterdag Koningsdag te vieren. “Koningsdag en uitgaan? Nee, daar heb ik niet echt iets mee”, benadrukt de Oranje-international.

“Ik ben natuurlijk ook redelijk vroeg deze wereld ingerold”, legt De Ligt uit. “Ik snap wel dat mensen het leuk vinden, maar persoonlijk heb ik niet het idee dat ik iets mis. Als ik het zo zie en hoor, ben ik zelfs blij dat ik er niet mijn aandacht aan hoef te besteden.”

De Ligt geniet liever van het succes van Ajax, ten koste van bijvoorbeeld Juventus. Hij maakte de winnende en doorslaggevende goal in Turijn. “Ik heb de foto's gezien, ja. Mooie foto's.” Hij vroeg Cristiano Ronaldo niet om zijn shirtje. “Ik denk niet dat hij daar veel zin in had. We hebben feest gevierd en zijn daarna naar binnen gegaan. Ik heb hem niet meer gezien.”