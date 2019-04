Vitesse op audiëntie bij koploper Ajax: ‘Ik heb liever dat een ander scoort’

Vitesse is de enige ploeg die sinds het seizoen 2012/13 Ajax drie keer in Amsterdam wist te verslaan: drie zeges en drie nederlagen sinds die voetbaljaargang. Afgelopen seizoen wonnen de Arnhemmers deze ontmoeting met 1-2. Vitesse won afgelopen zaterdag met 4-1 van PEC Zwolle, kan zich gaan opmaken voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal, maar mag dinsdagavond dus eerst nog audiëntie bij koploper Ajax.

Bryan Linssen maakte afgelopen seizoen twee goals in de 3-2 thuiszege op Ajax. “Maar het Ajax van toen is niet het Ajax van nu. Zij zijn op dit moment ontzettend goed”, benadrukt de aanvaller van Vitesse in De Telegraaf. Hij verwacht niet dat hij in Amsterdam weer driemaal uit een corner gaat scoren, zoals het geval was tegen PEC: tweemaal met het hoofd, een keer met de schouder.

Linssen verwacht dat hij bewaakt zal worden door Nicolás Tagliafico “Een vreselijk goede kopper. Die zal ik bij dode spelmomenten wel tegenover mij krijgen. Het zal lastig worden voor mij, voor de hele ploeg eigenlijk. Maar we gaan er wel met de overtuiging naar toe om te winnen.” Voor Thulani Serero wordt het een weerzien met zijn ex-werkgever en ex- ploeggenoten als Daley Blind, Lasse Schöne en Joël Veltman.

“De titel in 2014 was het hoogtepunt uit mijn carrière. Neemt niet weg dat ik als speler van Vitesse gewoon wil winnen. Ik zal niet aarzelen als ik een kans krijg, maar ik heb liever dat een ander scoort.” Vitesse is ongeslagen in de laatste vijf Eredivisie-duels (een zege, vier remises) en kan voor het eerst sinds oktober 2017 in zes opeenvolgende competitieduels zonder nederlaag blijven (toen drie zeges en drie remises).