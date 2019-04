Martin Ödegaard waarschuwt Ajax: ‘Iedereen wil het beste team verslaan’

Martin Ödegaard was dit Eredivisie-seizoen goed voor negen assists. Dit decennium kwam het slechts eenmaal voor dat een Vitesse-speler er meer gaf; dat was Milot Rashica met tien assists in 2016/17. Ödegaard is dan ook dinsdagavond het grootste gevaar voor Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff ArenA moet winnen om de strijd om de landstitel met PSV vol te houden.

“We kunnen van elke club in deze competitie winnen”, verzekert Ödegaard in gesprek met de NOS. “Tegen PSV hebben we bewezen dat we ons met de beste teams kunnen meten.” De regerend landskampioen kwam eerder deze maand in GelreDome niet verder dan een 3-3 gelijkspel. “We hopen dus op een goed resultaat.”

Ödegaard vindt Ajax beter dan PSV. “De speelstijl is anders. Tegen PSV hadden we veel balbezit, maar nu wordt dat lastig. Ajax wil controleren en de bal hebben. Daar moeten we ons op instellen.” De talentvolle Noor, die wordt gehuurd van Real Madrid, wordt sinds enkele maanden met Ajax in verband gebracht, maar daar denkt hij naar eigen zeggen niet aan. “Nee, ik ben niet bezig met zulke dingen. In het voetbal zijn er altijd vele geruchten.”

“Nu richt ik me op Vitesse.” Ödegaard weet nog niet waar hij komend seizoen zal spelen. “Mijn zaakwaarnemer heeft al contact met Real Madrid om wat zaken te bespreken. We kijken wat het beste voor mijn ontwikkeling is en dan beslissen we.” Een rake vrije trap, zijn handelsmerk, dinsdagavond tegen Ajax zal ongetwijfeld ook meewegen in de beslissing van Real.

Ödegaard tekent ervoor als hij vijf minuten voor het einde, bij een stand van 0-0, de bal uit een vrije trap erinschiet. “Hopelijk kan ik dan scoren. Dat zou geweldig zijn. Iedereen wil het beste team van de competitie verslaan.”