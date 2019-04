Depay lacht oude leerkracht uit, Neres vermaakt zich met veelbesproken WAG

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Een Nederlandse voetballer die meer pronkt met zijn vergaarde fortuin dan Memphis Depay, is er vermoedelijk niet. De Oranje-international leidt het leven van een vorst en deinst er niet voor terug om zijn extravagante lifestyle in beeld te brengen op social media. ‘Ik zag mijn oude leerkracht vandaag hihi…’, zo luidt het onderschrift waarmee Depay onderstaande foto deze week, uiteraard in het Engels, begeleidde op Instagram. De desbetreffende leerkracht zal ongetwijfeld enorm onder de indruk zijn van de Rolls-Royce Cullinan, in Nederland niet voor minder dan 400.000 euro op te halen, waarin Depay zichzelf vervoert (swipe naar rechts!).

Soort zoekt soort, zullen we maar zeggen: Georginio Wijnaldum spaarde deze week kosten noch moeite om zijn vriend en collega-international op te zoeken in Lyon (swipe naar rechts!).

Baas boven baas. Zlatan Ibrahimovic, tegenwoordig in de Major League Soccer (MLS) actief voor Los Angeles Galaxy, leidt in Hollywood het leven van een filmster.

AZ-verdediger Ricardo van Rhijn kondigde deze week de geboorte van zijn zoon Meek Eden aan. Sommige dingen zijn onbetaalbaar.

Joshua Brenet nam afgelopen weekend tijdens de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag afscheid van PSV en zijn supporters. De rechtsback speelde zeven jaar voor de Eindhovense club, voordat hij afgelopen zomer de overstap maakte naar het Duitse TSG Hoffenheim (swipe naar rechts!).

De meest besproken WAG (Engelse afkorting voor Wives And Girlfriends, oftewel Vrouwen en vriendinnen) van Nederland behoort op dit moment toe aan David Neres. Kira Winona werd deze maand wereldnieuws, nadat Neres in een interview gekscherend had geroepen dat hij niet veel moeite had hoeven doen om de Duitse aan de haak te slaan. De uitspraken van de Ajacied leidden tot veel commotie, maar de liefde tussen Neres en Winona lijkt er gelukkig niet onder geleden te hebben (swipe naar rechts!)

Jasper Cillessen vierde maandag zijn dertigste verjaardag. De doelman van Barcelona en het Nederlands elftal sprak een dag later op Instagram zijn dank uit voor alle felicitaties.

Daley Blind (Ajax) en Patrick van Aanholt (Crystal Palace) deelden foto's met wat minder context.

Patrice Evra waande zich deze week even sjeik. De voormalige verdediger van onder meer Manchester United is momenteel op vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten en vermaakt zich daar zo te zien opperbest.

Lieke Martens zette zondag dankzij een 0-1 overwinning op Bayern München met Barcelona een grote stap richting de finale van de Champions League. Na afloop was de euforie groot in de kleedkamer, maar er wacht nog een return, zo benadrukte Martens (swipe naar rechts!).

Hoe zou het met Ibrahim Afellay gaan? De 33-jarige middenvelder zit sinds zijn vertrek bij Stoke City zonder club en werkt momenteel aan zijn revalidatie. De glimlach op het gezicht van het toptalent van weleer doet deugd.

Joshua Zirkzee ontfermt zich bij Bayern München over Alphonso Davies. Laatstgenoemde werd afgelopen januari door Bayern opgepikt bij de Vancouver Whitecaps en wordt zo te zien goed opgevangen door de zeventienjairge Zirkzee, die na zijn komst in 2017 van Feyenoord al enige tijd actief is in Duitsland.