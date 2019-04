Dominant Chelsea verspeelt zeer dure punten in strijd om CL-ticket

Chelsea heeft maandagavond tegen Burnley belangrijke punten laten liggen in de strijd om een Champions League-ticket. In een spectaculaire eerste helft kwamen beide ploegen twee keer tot scoren, maar na de thee werd er geen doelpunt meer genoteerd: 2-2. Door de remise staat Chelsea op de vierde plek met 67 punten. Nummer drie Tottenham Hotspur heeft evenveel punten, terwijl Arsenal en Manchester United respectievelijk een en drie punten achterliggen.

De beginfase was zeer spectaculair, waarbij de bezoekers brutaal de leiding namen. Na acht minuten kwam een afgeslagen corner terecht bij Jeff Hendrick. De middenvelder aarzelde niet, schoot de bal meteen uit de lucht richting het doel en liet Kepa Arrizabalaga kansloos: 1-0. Een minuut later stond het echter alweer 1-1 via N'Golo Kanté. Na fantastisch voorwerk van Eden Hazard, die zijn directe tegenstander dol draaide, kon de Fransman de gelijkmaker tegen de touwen schieten.

Zes minuten en veertien seconden na de openingstreffer completeerde Gonzalo Higuain de comeback. Na een prachtige en zorgvuldig uitgespeelde aanval knalde de spits het leer gedecideerd achter doelman Tom Heaton: 2-1. The Blues gingen echter niet met een voorsprong rusten, aangezien het tien minuten later weer gelijk stond. Een vrije trap van Burnley kwam via verschillende spelers uiteindelijk terecht bij de geheel vrijstaande Ashley Barnes, die de bal vervolgens in het doel begeleidde: 2-2.

In de tweede helft ging de thuisploeg naarstig op zoek naar een opening in de defensie van Burnley, maar Heaton bleek lastig te passeren. Chelsea had verreweg het meeste balbezit, maar een extra doelpunt bleef uit. Manager Maurizio Sarri probeerde met het inbrengen van onder anderen Olivier Giroud alsnog de zege binnen te hengelen, maar Burnley hield stand. Zodoende zijn the Clarets met negen punten voorsprong op nummer achttien Cardiff City vrijwel zeker van Premier League-voetbal volgend seizoen.