Champions League dichterbij voor Nederlanders na zege in Napels

Napoli heeft maandag een nederlaag geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti verloor in eigen huis met 1-2 Atalanta, waardoor de Italiaanse topclub nog steeds zes punten voorsprong heeft op nummer drie Internazionale. Door de nipte overwinning stijgt Atalanta naar de vijfde plek op de ranglijst in Italië en komt het op punten gelijk met nummer vier AC Milan.

Dries Mertens vertolkte in de eerste helft een hoofdrol. De aanvaller snelde bij een uitbraak richting het vijandelijke doel en ging naar de grond toen hij voorbij doelman Pierluigi Gollini snelde. Mertens liet echter snel aan de arbitrage weten dat er geen sprake was van een overtreding. Even later deed de Belg nogmaals van zich spreken. Vanaf de rechterkant brak Napoli door en Mertens kon, met de hulp van de verdediger, van dichtbij de 1-0 produceren.

Atalanta, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, kwam halverwege de tweede helft langszij via Duván Zapata. Josip Ilisic gaf een strakke voorzet en de aanvaller kon vervolgens doelpunt nummer 26 van dit seizoen in alle competities bijschrijven: 1-1. Atalanta greep in de slotfase zelfs nog de winst via Mario Pasalic, die na goed voorbereidend werk van Zapata de 1-2 kon binnenschieten. Napoli zocht vervolgens nog naar de gelijkmaker, maar Atalanta hield stand.