Nicolás Tagliafico ziet duidelijk verschil bij Ajax: ‘Dat is cruciaal’

Nicolás Tagliafico geniet van het huidige seizoen bij Ajax. De Amsterdammers zijn nog volop in de race voor het kampioenschap, terwijl de ploeg van trainer Erik ten Hag ook nog kans maakt op het winnen van de TOTO KNVB Beker en de Champions League. Tagliafico zegt graag geschiedenis te willen schrijven met deze formatie.

“Half mei kunnen we alle doelen halen die we onszelf gesteld hebben en doorgaan met geschiedenis schrijven”, zegt de linksback bij Ajax TV. De verdediger erkent dat de gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen (0-1) niet tot de beste duels van Ajax dit seizoen behoort. Tagliafico benadrukt echter dat in deze fase van het seizoen vooral winnen telt.

“Het is natuurlijk de bedoeling dat we winnen op de Ajax-manier, maar als het is zoals het duel met Groningen, dan moet je gewoon zorgen dat je wint. Het zijn deze wedstrijden waarin je echt moet laten zien dat je kampioen wil worden. Vorig jaar speelden we dit soort wedstrijden gelijk of verloren we zelfs. Deze duels zijn cruciaal om te laten zien dat, als we niet goed kunnen spelen, we toch kunnen winnen.”

De spelers van FC Groningen vroegen in de slotfase nog om een penalty vanwege een vermeende handsbal van Tagliafico. “De bal komt tegen het bovenste deel van mijn arm, maar ik kon het niet voorkomen. Ik vond het geen penalty en het was ook geen penalty. Het was geen opzet. Ik zocht de bal niet. Die bal kwam tegen mij aan”, aldus Tagliafico.