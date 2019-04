VVV zet Seuntjens uit selectie: ‘Kernwaarden raakten in het geding’

Ralf Seuntjens is door trainer Maurice Steijn uit de selectie van VVV-Venlo gezet. De middenvelder annex aanvaller is er dinsdag tegen sc Heerenveen daarom niet bij. VVV maakt de reden achter het besluit niet kenbaar, maar waarschijnlijk heeft de disciplinaire schorsing te maken met uitspraken die Seuntjens deed na de thuiswedstrijd tegen De Graafschap (4-1) van zaterdag.

In een kort statement meldt VVV dat 'de kernwaarden van VVV, saamhorigheid en respect, in het geding waren' en dat men daarom is overgegaan tot de sanctie. "Later in de week wordt de ontstane situatie opnieuw bekeken. VVV wil de competitie op een gepaste manier afsluiten en daarbij is het van groot belang dat alle gezichten dezelfde kant op staan." Seuntjens, die eerder deze maand besloot zijn aflopende contract niet te verlengen, beklaagde zich na de wedstrijd tegen De Graafschap over het feit dat hij op de bank begon.

Steijn koos ervoor om Seuntjens al na een halfuur binnen de lijnen te brengen als vervanger van Damian van Bruggen. De dertigjarige aanvaller had slechts zeven minuten nodig om VVV op 1-1 te zetten; in de tweede helft liepen de Limburgers verder uit. Na afloop suggereerde Seuntjens dat hij alleen uit de basis was gehaald omdat hij had besloten zijn contract niet te verlengen. Een week eerder, na de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1) waarin hij het moest doen met een korte invalbeurt, was Seuntjens ook al kritisch.

"De concurrentie is misschien groot, maar ik vind mezelf beter dus ik vind dat ik hoor te spelen", zei hij toen. "Zeker op een aanvallende positie. Het is niet helemaal goed tussen mij en de trainer." VVV staat momenteel op de elfde plek in de Eredivisie en lijkt drie duels voor het einde al uitgevoetbald. De club kan niet meer in de Keuken Kampioen Play-Offs belanden en is ook tien punten verwijderd van nummer zeven FC Utrecht, waardoor de Play-Offs om Europees voetbal eveneens uit zicht zijn.