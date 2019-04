Peet Bijen: ‘We weten allemaal: het voetbal was echt niet geweldig’

FC Twente is kampioen geworden van de Keuken Kampioen Divisie. Door het gelijkspel van FC Twente tegen Jong AZ (0-0) en de winst van Jong PSV op Sparta Rotterdam (2-0) is de club uit Enschede niet meer te achterhalen en keren ze na een jaar in de Eerste Divisie terug naar de Eredivisie. Na afloop van het duel reageerde onder meer centrale verdediger Peet Bijen voor de camera van Voetbalzone bij verslaggever Justus Dingemanse.

Justus Dingemanse is fulltime presentator en verslaggever van Voetbalzone en levert bijdrages in de vorm van artikelen, columns, interviews, programma's en reportages.