‘Bayern heeft me gehaald omdat ik een van de besten in Duitsland ben’

Bayern München telde in januari een bedrag van 35 miljoen euro neer om Benjamin Pavard in de zomer te kunnen overnemen. De centrumverdediger annex rechtsback toonde zich tijdens het WK in Rusland aan het grote publiek: hij scoorde uit een heerlijke volley in de achtste finale en had een belangrijk aandeel in de wereldtitel van Frankrijk. Toch denkt Pavard niet dat Bayern hem vanwege zijn zondagsschot op het WK heeft aangetrokken.

De getalenteerde Fransman kreeg een vijfjarig contract voorgeschoteld en begint aankomende zomer vol zelfvertrouwen aan zijn avontuur in München: “Bayern heeft me niet gekocht vanwege dat ene schot”, verzekert de miljoenenaankoop in gesprek met Canal Football Club. “Ze hebben me gehaald omdat ik een van de beste verdedigers in de Bundesliga ben. Ik kan goed verdedigen en ben daarnaast technisch goed onderlegd.”

De 23-jarige Pavard, met VfB Stuttgart verwikkeld in een hevige degradatiestrijd, steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: “Na het winnen van het WK ben ik ambitieuzer dan ooit. Ik heb nooit getwijfeld aan de transfer naar Bayern München. Een andere club is nooit bij me opgekomen. Je zegt simpelweg geen ‘nee’ tegen deze club. Het is de grootste club van Duitsland en ze winnen altijd veel prijzen.”

Voor de huidige werkgever van Pavard, dit seizoen goed voor 25 duels in competitieverband, zijn het zware tijden. VfB Stuttgart bezet de zestiende plaats in de Bundesliga en moet daardoor ernstig rekening houden met play-offs. Na de beschamende 6-0 nederlaag tegen FC Augsburg van afgelopen zaterdag werd trainer Markus Weinzierl de laan uitgestuurd.